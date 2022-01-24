Самолет «Уральских авиалиний» больше часа летал над аэропортом Кольцово в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летает над аэропортом Кольцово. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это обычный тренировочный полет.
«Это обычная тренировка, воздушное судно совершает полет из Кольцово и обратно. Такие полеты регулярно проводят авиакомпании, все в штатном режиме», — пояснили в аэропорту порталу e1.
Также сообщается, что самолет не смог совершить посадку и снова ушел на круг над Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не указан маршрут лайнера. Получить комментарий в пресс-службе Кольцово и «Уральских авиалиний» не удалось — на момент публикации никто не ответил.
Ранее сообщалось, что из-за смога 23 января, самолеты не могли приземлится в Кольцово. Операторы направляли на посадку в Челябинск, откуда часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды.
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летает над аэропортом Кольцово. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это обычный тренировочный полет. «Это обычная тренировка, воздушное судно совершает полет из Кольцово и обратно. Такие полеты регулярно проводят авиакомпании, все в штатном режиме», — пояснили в аэропорту порталу e1. Также сообщается, что самолет не смог совершить посадку и снова ушел на круг над Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не указан маршрут лайнера. Получить комментарий в пресс-службе Кольцово и «Уральских авиалиний» не удалось — на момент публикации никто не ответил. Ранее сообщалось, что из-за смога 23 января, самолеты не могли приземлится в Кольцово. Операторы направляли на посадку в Челябинск, откуда часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды.