Самолет «Уральских авиалиний» больше часа летал над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летает над аэропортом Кольцово. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это обычный тренировочный полет.

«Это обычная тренировка, воздушное судно совершает полет из Кольцово и обратно. Такие полеты регулярно проводят авиакомпании, все в штатном режиме», — пояснили в аэропорту порталу e1.

Также сообщается, что самолет не смог совершить посадку и снова ушел на круг над Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не указан маршрут лайнера. Получить комментарий в пресс-службе Кольцово и «Уральских авиалиний» не удалось — на момент публикации никто не ответил.

Ранее сообщалось, что из-за смога 23 января, самолеты не могли приземлится в Кольцово. Операторы направляли на посадку в Челябинск, откуда часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды.

Скрин: radarbox.com

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