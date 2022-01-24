24 января 2022

Самолет «Уральских авиалиний» кружит над аэропортом Кольцово. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет «Уральских авиалиний» больше часа летал над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летает над аэропортом Кольцово. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это обычный тренировочный полет.

«Это обычная тренировка, воздушное судно совершает полет из Кольцово и обратно. Такие полеты регулярно проводят авиакомпании, все в штатном режиме», — пояснили в аэропорту порталу e1.

Также сообщается, что самолет не смог совершить посадку и снова ушел на круг над Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не указан маршрут лайнера. Получить комментарий в пресс-службе Кольцово и «Уральских авиалиний» не удалось — на момент публикации никто не ответил.

Ранее сообщалось, что из-за смога 23 января, самолеты не могли приземлится в Кольцово. Операторы направляли на посадку в Челябинск, откуда часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды.

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Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летает над аэропортом Кольцово. В пресс-службе аэропорта пояснили, что это обычный тренировочный полет. «Это обычная тренировка, воздушное судно совершает полет из Кольцово и обратно. Такие полеты регулярно проводят авиакомпании, все в штатном режиме», — пояснили в аэропорту порталу e1. Также сообщается, что самолет не смог совершить посадку и снова ушел на круг над Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не указан маршрут лайнера. Получить комментарий в пресс-службе Кольцово и «Уральских авиалиний» не удалось — на момент публикации никто не ответил. Ранее сообщалось, что из-за смога 23 января, самолеты не могли приземлится в Кольцово. Операторы направляли на посадку в Челябинск, откуда часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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