В Екатеринбурге из-за смога не могут приземлиться самолеты

23 января 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Некоторые пассажиры покинули рейс в Челябинске и направились в Екатеринбург своим ходом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кольцово из-за смога, который накрыл Екатеринбург 22 января. Некоторые рейсы приземляются в соседних областях. «Наш рейс из Москвы сел в Челябинске. Сказали, что в Кольцово из-за смога не могут сесть самолеты. Здесь самолетов пять уже стоит таких же», — передает слова очевидца E1.ru. Собеседник агентства отметил, что часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды. Также, по данным сервиса Flightradar24, борт летевший в столицу Урала из Сыктывкара приземлили на запасном аэропорту в Тюмени. Днем 22 января жители Екатеринбурга пожаловались на дымку и запах гари, передает MK.RU . О смоге сначала начали поступать жалобы от жителей центральной части города и ВИЗа, затем запах гари стал распространяться и на другие районы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кольцово из-за смога, который накрыл Екатеринбург 22 января. Некоторые рейсы приземляются в соседних областях. «Наш рейс из Москвы сел в Челябинске. Сказали, что в Кольцово из-за смога не могут сесть самолеты. Здесь самолетов пять уже стоит таких же», — передает слова очевидца E1.ru. Собеседник агентства отметил, что часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды. Также, по данным сервиса Flightradar24, борт летевший в столицу Урала из Сыктывкара приземлили на запасном аэропорту в Тюмени. Днем 22 января жители Екатеринбурга пожаловались на дымку и запах гари, передает MK.RU. О смоге сначала начали поступать жалобы от жителей центральной части города и ВИЗа, затем запах гари стал распространяться и на другие районы.