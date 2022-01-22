В Екатеринбурге из-за смога не могут приземлиться самолеты

Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кольцово из-за смога, который накрыл Екатеринбург 22 января. Некоторые рейсы приземляются в соседних областях.
«Наш рейс из Москвы сел в Челябинске. Сказали, что в Кольцово из-за смога не могут сесть самолеты. Здесь самолетов пять уже стоит таких же», — передает слова очевидца E1.ru.
Собеседник агентства отметил, что часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды. Также, по данным сервиса Flightradar24, борт летевший в столицу Урала из Сыктывкара приземлили на запасном аэропорту в Тюмени.
Днем 22 января жители Екатеринбурга пожаловались на дымку и запах гари, передает MK.RU. О смоге сначала начали поступать жалобы от жителей центральной части города и ВИЗа, затем запах гари стал распространяться и на другие районы.
Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кольцово из-за смога, который накрыл Екатеринбург 22 января. Некоторые рейсы приземляются в соседних областях. «Наш рейс из Москвы сел в Челябинске. Сказали, что в Кольцово из-за смога не могут сесть самолеты. Здесь самолетов пять уже стоит таких же», — передает слова очевидца E1.ru. Собеседник агентства отметил, что часть пассажиров решила покинуть рейс и добраться до Екатеринбурга самостоятельно, не дожидаясь улучшения погоды. Также, по данным сервиса Flightradar24, борт летевший в столицу Урала из Сыктывкара приземлили на запасном аэропорту в Тюмени. Днем 22 января жители Екатеринбурга пожаловались на дымку и запах гари, передает MK.RU. О смоге сначала начали поступать жалобы от жителей центральной части города и ВИЗа, затем запах гари стал распространяться и на другие районы.