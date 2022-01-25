Глава Екатеринбурга вернул COVID-ограничения в мэрию. И запустил тестирование на предприятиях

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, орлов алексей, орлов алексей в маске
Свое решение Алексей Орлов озвучил утром 24 января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Спустя несколько месяцев глава Екатеринбурга Алексей Орлов вернул коронавирусные ограничения в горадминистрации, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По словам собеседника агентства, на дистант по поручению Орлова отправлена треть работников каждого из подразделений.

«В конце прошлого года мэрия работала в обычном режиме, утром 24 января Орлов на оперативке озвучил, что нужно возвращаться к пандемийному формату работы», — поделился источник. Представитель горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU подтвердила это, отметив, что решение принято на основании соответствующего указа губернатора Евгения Куйвашева.

На заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом днем 25 января Орлов дал еще одно поручение — организовать массовое тестирование сотрудников крупнейших муниципальных предприятий — «Гортранса» и «Водоканала». «Количество заболевших в регионах страны растет. Новый штамм „омикрон“ отличается повышенной заразностью и распространяется стремительно», — приводит его объяснение пресс-служба мэрии.

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Спустя несколько месяцев глава Екатеринбурга Алексей Орлов вернул коронавирусные ограничения в горадминистрации, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По словам собеседника агентства, на дистант по поручению Орлова отправлена треть работников каждого из подразделений. «В конце прошлого года мэрия работала в обычном режиме, утром 24 января Орлов на оперативке озвучил, что нужно возвращаться к пандемийному формату работы», — поделился источник. Представитель горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU подтвердила это, отметив, что решение принято на основании соответствующего указа губернатора Евгения Куйвашева. На заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом днем 25 января Орлов дал еще одно поручение — организовать массовое тестирование сотрудников крупнейших муниципальных предприятий — «Гортранса» и «Водоканала». «Количество заболевших в регионах страны растет. Новый штамм „омикрон“ отличается повышенной заразностью и распространяется стремительно», — приводит его объяснение пресс-служба мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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