Свое решение Алексей Орлов озвучил утром 24 января Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спустя несколько месяцев глава Екатеринбурга Алексей Орлов вернул коронавирусные ограничения в горадминистрации, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По словам собеседника агентства, на дистант по поручению Орлова отправлена треть работников каждого из подразделений.

«В конце прошлого года мэрия работала в обычном режиме, утром 24 января Орлов на оперативке озвучил, что нужно возвращаться к пандемийному формату работы», — поделился источник. Представитель горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU подтвердила это, отметив, что решение принято на основании соответствующего указа губернатора Евгения Куйвашева.

На заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом днем 25 января Орлов дал еще одно поручение — организовать массовое тестирование сотрудников крупнейших муниципальных предприятий — «Гортранса» и «Водоканала». «Количество заболевших в регионах страны растет. Новый штамм „омикрон“ отличается повышенной заразностью и распространяется стремительно», — приводит его объяснение пресс-служба мэрии.

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