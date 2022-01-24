В Курганскую область поступила вакцина от COVID для подростков

Курганским медикам прислали вакцину для подростков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса, которой будут прививать подростков. В распоряжении курганских медиков есть 720 доз препарата, сообщают в региональном правительстве.

«В Курганскую область поступила вакцина для вакцинации подростков от 12 до 17 лет включительно „Спутник М“ в количестве 720 доз. Для вакцинации необходимо будет добровольное согласие и заявление одного из родителей ребенка, или после 15 до 17 лет — заявление самого ребенка на вакцинацию», — говорится в telegram-канал правительства Курганской области.

По данным департамента здравоохранения области, в регионе планируют привить 44 450 подростков. И.о. начальника депздрава Алексей Сигидаев говорил, что поддерживает вакцинацию детей и подростков от коронавируса. По его словам, он вакцинирует своих детей, как только появится такая возможность, сообщается на сайте ведомства.

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