Ученый: «Омикрон» превращается в обычное ОРВИ

26 января 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

В ряде стран начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ. Поэтому ряд стран идет по пути снятия ограничения и за ориентир берутся не новые случаи заражения, а количество госпитализированных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «Приходит понимание, что „Омикрон“ похож на ОРВИ, поэтому в ряде стран, после прохождения пиков, начинают снимать ограничения и основным ориентиром становится не количество больных так таковых, а нагрузка на стационары. То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сглазить острые пики. То есть COVID-19, действительно, станет ОРВИ, но нужен мониторинг, чтобы не пропустить возможное появление новых тяжелых штаммов, так как мутации непредсказуемы», — объяснил Владимир Тимошилов. В беседе с URA.RU врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов подчеркнул, что коронавирус может стать новой природно-очаговой инфекцией, которая передается от животных к человеку и способна длительное время сохраняться во внешней среде, паразитируя на новом виде животных. «Человечество сформировало иммунную прослойку, останавливающую размножение коронавируса. Благодаря высочайшей контагиозности „Омикрона“, происходит огромный засев по всей планете, коронавирус укореняется на каких-то животных, об этом уже появляется множество сообщений. Мы ждем новую природно-очаговую инфекцию, плюс вирус „Омикрон“ фактически является живой вакциной — после переболевания формируется прочный иммунитет ко всем предыдущим конструкциям вируса без значимой летальности. Но надо перестроить тактику действий системы здравоохранения — сейчас нужно в первые сутки после заражения проводить лабораторную диагностику, выяснять, что это — грипп, коронавирус, какой — „Дельта“ или „Омикрон“. И если это грипп или „Омикрон“, то люди могут лечиться амбулаторно, в режиме телемедицины. Если „Дельта“ и пациент из группы риска, необходима госпитализация», — заявил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что почти 70% зараженных россиян южноафриканским штаммом не были ранее вакцинированы. Инфицированию подверглись лишь 30% привитых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ. Поэтому ряд стран идет по пути снятия ограничения и за ориентир берутся не новые случаи заражения, а количество госпитализированных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «Приходит понимание, что „Омикрон“ похож на ОРВИ, поэтому в ряде стран, после прохождения пиков, начинают снимать ограничения и основным ориентиром становится не количество больных так таковых, а нагрузка на стационары. То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сглазить острые пики. То есть COVID-19, действительно, станет ОРВИ, но нужен мониторинг, чтобы не пропустить возможное появление новых тяжелых штаммов, так как мутации непредсказуемы», — объяснил Владимир Тимошилов. В беседе с URA.RU врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов подчеркнул, что коронавирус может стать новой природно-очаговой инфекцией, которая передается от животных к человеку и способна длительное время сохраняться во внешней среде, паразитируя на новом виде животных. «Человечество сформировало иммунную прослойку, останавливающую размножение коронавируса. Благодаря высочайшей контагиозности „Омикрона“, происходит огромный засев по всей планете, коронавирус укореняется на каких-то животных, об этом уже появляется множество сообщений. Мы ждем новую природно-очаговую инфекцию, плюс вирус „Омикрон“ фактически является живой вакциной — после переболевания формируется прочный иммунитет ко всем предыдущим конструкциям вируса без значимой летальности. Но надо перестроить тактику действий системы здравоохранения — сейчас нужно в первые сутки после заражения проводить лабораторную диагностику, выяснять, что это — грипп, коронавирус, какой — „Дельта“ или „Омикрон“. И если это грипп или „Омикрон“, то люди могут лечиться амбулаторно, в режиме телемедицины. Если „Дельта“ и пациент из группы риска, необходима госпитализация», — заявил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что почти 70% зараженных россиян южноафриканским штаммом не были ранее вакцинированы. Инфицированию подверглись лишь 30% привитых.