25 января 2022

Северный флот РФ начал проведение учений в Баренцевом море

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Военнослужащими будут отработаны вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, заявили в пресс-службе ВМФ РФ Фото:

Войска Северного флота начали учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота России.

«Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева», — говорится в заявлении пресс-службы ВМФ. Уточняется, что учения будут проходить в акватории Баренцева моря.

Военнослужащие будут отрабатывать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота. К учениям будут привлечены до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что ВМФ России готовится к серии масштабных военных учений по всей стране. Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения с применением всех своих войск.

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Войска Северного флота начали учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота России. «Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева», — говорится в заявлении пресс-службы ВМФ. Уточняется, что учения будут проходить в акватории Баренцева моря. Военнослужащие будут отрабатывать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота. К учениям будут привлечены до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, отмечается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что ВМФ России готовится к серии масштабных военных учений по всей стране. Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения с применением всех своих войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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