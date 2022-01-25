Северный флот РФ начал проведение учений в Баренцевом море

Войска Северного флота начали учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота России.
«Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева», — говорится в заявлении пресс-службы ВМФ. Уточняется, что учения будут проходить в акватории Баренцева моря.
Военнослужащие будут отрабатывать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота. К учениям будут привлечены до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, отмечается в сообщении пресс-службы.
Войска Северного флота начали учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота России. «Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева», — говорится в заявлении пресс-службы ВМФ. Уточняется, что учения будут проходить в акватории Баренцева моря. Военнослужащие будут отрабатывать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота. К учениям будут привлечены до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, отмечается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что ВМФ России готовится к серии масштабных военных учений по всей стране. Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения с применением всех своих войск.