Зам Шойгу: Россия и Беларусь готовы применить все свои войска

Войска России и Беларуси отработают совместную операцию по отражению внешней агрессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На совместных учениях Россия и Беларусь отработают ситуацию, в которой потребуется мобилизовать весь военный потенциал стран для защиты Союзного государства. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Учения пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», — цитирует Александра Фомина РИА «Новости».

К учениям будут привлечены часть органов управления и подразделений Восточного военного округа, уточнил замминистра обороны РФ. Они участвуют во внезапной проверке, которая проводится в вооруженных силах РФ в январе. Она проводится в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

Совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля, передает RT. О том, что в начале февраля Союзное государство проведет военные учения, ранее объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, они будут проходить на западных и южных границах республики, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, передает «Национальная служба новостей».

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