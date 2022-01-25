25 января 2022

В Новгородской области разыскивают пропавшую годовалую девочку

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего Фото:

Следственный комитет России по Новгородской области расследует дело о безвестном исчезновении годовалого ребенка в городе Холме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

«Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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Следственный комитет России по Новгородской области расследует дело о безвестном исчезновении годовалого ребенка в городе Холме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области. «Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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