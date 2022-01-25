В Новгородской области разыскивают пропавшую годовалую девочку

Следственный комитет России по Новгородской области расследует дело о безвестном исчезновении годовалого ребенка в городе Холме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.
«Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Следственный комитет России по Новгородской области расследует дело о безвестном исчезновении годовалого ребенка в городе Холме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области. «Ночью 25 января 2022 года в Старорусский МСО СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки, 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.