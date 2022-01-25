25 января 2022
24 января 2022

В мэрии Челябинска идет срочная эвакуация

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Челябинск, чиновники, администрация челябинска, мэрия челябинска
Пришедшим на службу чиновникам в начале рабочего дня пришлось срочно покинуть мэрию Челябинска (архивное фото) Фото:

Сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании идет полицейская проверка. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Всех сотрудников попросили покинуть здание и побыть на улице. Соответствующее предписание поступило их полиции. Люди соблюдают спокойствие, в само здании ничего не происходит», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее в Челябинске дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация во всех школах. Причиной стали ложные сообщения о минировании. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили. Аналогичный алгоритм — вывод людей и проверка зданий — применяется во всех схожих ситуациях.

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Сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании идет полицейская проверка. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Всех сотрудников попросили покинуть здание и побыть на улице. Соответствующее предписание поступило их полиции. Люди соблюдают спокойствие, в само здании ничего не происходит», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее в Челябинске дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация во всех школах. Причиной стали ложные сообщения о минировании. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили. Аналогичный алгоритм — вывод людей и проверка зданий — применяется во всех схожих ситуациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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