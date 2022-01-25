В мэрии Челябинска идет срочная эвакуация

Пришедшим на службу чиновникам в начале рабочего дня пришлось срочно покинуть мэрию Челябинска (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании идет полицейская проверка. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Всех сотрудников попросили покинуть здание и побыть на улице. Соответствующее предписание поступило их полиции. Люди соблюдают спокойствие, в само здании ничего не происходит», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее в Челябинске дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация во всех школах . Причиной стали ложные сообщения о минировании. Все уроки отменили. По итогам проверки опасных предметов силовики не обнаружили. Аналогичный алгоритм — вывод людей и проверка зданий — применяется во всех схожих ситуациях.