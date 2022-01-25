25 января 2022
24 января 2022

Тюменский онкоцентр возглавил специалист из Москвы

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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Тюменский онкоцентр возглавил бывший сотрудник московского центра имени Блохина Фото:

Новым руководителем клинического онкоцентра «Медицинский город» в Тюмени назначен доктор медицинских наук Расим Тамразов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее он работал в московском центре онкологии имени Блохина.

«ГБУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» возглавил доктор медицинских наук Расим Ильхамович Тамразов. Доктор Тамразов в течение 25 лет работал в национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава РФ. Прошел путь от ординатора до ведущего эксперта высокотехнологических направлений онкологии», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Там добавили, что доктором Тамразовым разработан ряд образовательных программ для российских хирургов, а также мастер-классов для пациентов с онкологическими заболеваниями. В Тюменскую область врача пригласили для развития системы онкопомощи в регионе.

Как сообщало URA.RU, ранее «Медицинский город» возглавлял Андрей Кудряков. В настоящее время он находится под следствием. Мужчина обвиняется в нецелевом расходовании бюджета, который на лечение пациентов выделялся из Фонда ОМС.

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Новым руководителем клинического онкоцентра «Медицинский город» в Тюмени назначен доктор медицинских наук Расим Тамразов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее он работал в московском центре онкологии имени Блохина. «ГБУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» возглавил доктор медицинских наук Расим Ильхамович Тамразов. Доктор Тамразов в течение 25 лет работал в национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава РФ. Прошел путь от ординатора до ведущего эксперта высокотехнологических направлений онкологии», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Там добавили, что доктором Тамразовым разработан ряд образовательных программ для российских хирургов, а также мастер-классов для пациентов с онкологическими заболеваниями. В Тюменскую область врача пригласили для развития системы онкопомощи в регионе. Как сообщало URA.RU, ранее «Медицинский город» возглавлял Андрей Кудряков. В настоящее время он находится под следствием. Мужчина обвиняется в нецелевом расходовании бюджета, который на лечение пациентов выделялся из Фонда ОМС.
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