Курганец сообщал о том, что в одной из колоний якобы готовился взрыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана обвиняют в том, что он сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из исправительных колоний региона. Об этом URA.RU 26 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«9 декабря 2021 г. житель г. Кургана по линии „02“ передал ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из в исправительных колоний региона. Анонимом оказался 45-летний разнорабочий, возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ранее другой курганец в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся взрыве в здании автобусного вокзала. За ложное сообщение его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В 2021 году представителям курганских силовых структур присылали массовые сообщения о минировании зданий. Позже выяснилось, что информация была ложной.

Один из мужчин, которого задержали по обвинению в ложных сообщениях о минировании Фото: пресс-службе УФСБ России по Курганской области