25 января 2022
24 января 2022

ФСБ обвинила курганца в ложном сообщении о минировании колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Курганец сообщал о том, что в одной из колоний якобы готовился взрыв Фото:

Жителя Кургана обвиняют в том, что он сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из исправительных колоний региона. Об этом URA.RU 26 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«9 декабря 2021 г. житель г. Кургана по линии „02“ передал ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из в исправительных колоний региона. Анонимом оказался 45-летний разнорабочий, возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ранее другой курганец в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся взрыве в здании автобусного вокзала. За ложное сообщение его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В 2021 году представителям курганских силовых структур присылали массовые сообщения о минировании зданий. Позже выяснилось, что информация была ложной.

Один из мужчин, которого задержали по обвинению в ложных сообщениях о минировании
Фото:

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Жителя Кургана обвиняют в том, что он сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из исправительных колоний региона. Об этом URA.RU 26 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «9 декабря 2021 г. житель г. Кургана по линии „02“ передал ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из в исправительных колоний региона. Анонимом оказался 45-летний разнорабочий, возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что ранее другой курганец в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся взрыве в здании автобусного вокзала. За ложное сообщение его приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 2021 году представителям курганских силовых структур присылали массовые сообщения о минировании зданий. Позже выяснилось, что информация была ложной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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