Жительница ЯНАО срывала номера с машин и напала на полицейского

Женщине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Буйная 34-летняя жительница Салехарда во дворе срывала номера с машин и переворачивала мусорные баки, из-за чего соседи вызвали полицию. Однако просьбы сотрудника правоохранительных органов успокоиться женщине не понравились и она накинулась на него с кулаками, сообщает пресс-служба ОМВД по ЯНАО.

«В окружной столице женщине вынесен приговор за применение насилия в отношения полицейского», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным полиции, в сентябре 2021 года в дежурную часть Салехарда поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоквартирного дома женщина в неадекватном состоянии срывает номера с машин, переворачивает мусорные баки, ругается нецензурной бранью. Прибывшие инспекторы ДПС пытались успокоить 34-летнюю женщину и проводить в служебный автомобиль, на что жительница проявила агрессию и умышленно ударила полицейского по голове.

Судом виновной назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также женщине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвая жительница Надыма ударила головой в лицо сотрудника полиции, который пытался доставить ее в отделение за шумное застолье. Женщина не хотела идти с сотрудником, поэтому проявила агрессию.

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