За сутки 957 челябинцев заболели COVID

За прошедшие сутки COVID-19 в Челябинской области заразились 957 человек. Среди них 148 школьников, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«По данным на 26 января, за прошедшие сутки подтверждено 957 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 148 школьников. От коронавируса в регионе умерло 11 человек», — пояснили URA.RU в оперштабе.
Новая статистика обновила максимум суточных заражений у взрослых и школьников. Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе был зафиксирован 25 января — 797 взрослых и 141 школьник заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки COVID-19 в Челябинской области заразились 957 человек. Среди них 148 школьников, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией. «По данным на 26 января, за прошедшие сутки подтверждено 957 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 148 школьников. От коронавируса в регионе умерло 11 человек», — пояснили URA.RU в оперштабе. Новая статистика обновила максимум суточных заражений у взрослых и школьников. Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе был зафиксирован 25 января — 797 взрослых и 141 школьник заболели коронавирусом.