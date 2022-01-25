За сутки 957 челябинцев заболели COVID

Медики все чаще выявляют коронавирус у челябинцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшие сутки COVID-19 в Челябинской области заразились 957 человек. Среди них 148 школьников, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«По данным на 26 января, за прошедшие сутки подтверждено 957 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 148 школьников. От коронавируса в регионе умерло 11 человек», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Новая статистика обновила максимум суточных заражений у взрослых и школьников. Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе был зафиксирован 25 января — 797 взрослых и 141 школьник заболели коронавирусом.