25 января 2022
24 января 2022

За сутки 957 челябинцев заболели COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики все чаще выявляют коронавирус у челябинцев (фото из архива) Фото:

За прошедшие сутки COVID-19 в Челябинской области заразились 957 человек. Среди них 148 школьников, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«По данным на 26 января, за прошедшие сутки подтверждено 957 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 148 школьников. От коронавируса в регионе умерло 11 человек», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Новая статистика обновила максимум суточных заражений у взрослых и школьников. Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе был зафиксирован 25 января — 797 взрослых и 141 школьник заболели коронавирусом.

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За прошедшие сутки COVID-19 в Челябинской области заразились 957 человек. Среди них 148 школьников, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией. «По данным на 26 января, за прошедшие сутки подтверждено 957 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 148 школьников. От коронавируса в регионе умерло 11 человек», — пояснили URA.RU в оперштабе. Новая статистика обновила максимум суточных заражений у взрослых и школьников. Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 в регионе был зафиксирован 25 января — 797 взрослых и 141 школьник заболели коронавирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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