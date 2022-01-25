Власти Кургана раскрыли, где построят новую ледовую арену

Власти анонсировали строительство новой ледовой арены в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане новую ледовую арену планируют построить на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для проектирования новой ледовой арены выделена часть земельного участка по ул. Гагарина, 39а. Размещение ледовой арены в данном месте обусловлено необходимостью обеспечения жителей Восточного микрорайона социальной инфраструктурой. Кроме того, территория удобна для подвоза к спортивному объекту детей из ближайших районов Курганской области», — объяснили в пресс-службе мэрии.

По этому же адресу располагается городской военно-патриотический центр «Звезда» Курганского Дома молодежи, но в мэрии отметили, что постройка ледовой арены не повлияет на его работу. Представители администрации добавили, что переезд центра из Восточного микрорайона не планируется.

В 2021 году губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в городе хотят построить третью ледовую арену. Летом в областном правительстве сообщали, что ее планируют построить возле поселка Увал. В начале 2022 года Шумков заявил, что участок для постройки арены выбрали в другом месте.

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