25 января 2022
24 января 2022

Власти Кургана раскрыли, где построят новую ледовую арену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейный матч между командами ХК Трактор и ХК Йокерит. Челябинск, хк йокерит, хк трактор, хоккей
Власти анонсировали строительство новой ледовой арены в 2021 году Фото:

В Кургане новую ледовую арену планируют построить на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для проектирования новой ледовой арены выделена часть земельного участка по ул. Гагарина, 39а. Размещение ледовой арены в данном месте обусловлено необходимостью обеспечения жителей Восточного микрорайона социальной инфраструктурой. Кроме того, территория удобна для подвоза к спортивному объекту детей из ближайших районов Курганской области», — объяснили в пресс-службе мэрии.

По этому же адресу располагается городской военно-патриотический центр «Звезда» Курганского Дома молодежи, но в мэрии отметили, что постройка ледовой арены не повлияет на его работу. Представители администрации добавили, что переезд центра из Восточного микрорайона не планируется.

В 2021 году губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в городе хотят построить третью ледовую арену. Летом в областном правительстве сообщали, что ее планируют построить возле поселка Увал. В начале 2022 года Шумков заявил, что участок для постройки арены выбрали в другом месте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане новую ледовую арену планируют построить на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Для проектирования новой ледовой арены выделена часть земельного участка по ул. Гагарина, 39а. Размещение ледовой арены в данном месте обусловлено необходимостью обеспечения жителей Восточного микрорайона социальной инфраструктурой. Кроме того, территория удобна для подвоза к спортивному объекту детей из ближайших районов Курганской области», — объяснили в пресс-службе мэрии. По этому же адресу располагается городской военно-патриотический центр «Звезда» Курганского Дома молодежи, но в мэрии отметили, что постройка ледовой арены не повлияет на его работу. Представители администрации добавили, что переезд центра из Восточного микрорайона не планируется. В 2021 году губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в городе хотят построить третью ледовую арену. Летом в областном правительстве сообщали, что ее планируют построить возле поселка Увал. В начале 2022 года Шумков заявил, что участок для постройки арены выбрали в другом месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...