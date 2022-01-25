Глава РМК представил Якушеву и Текслеру проект нового города

В присутствии полпреда Владимира Якушева (на заднем плане) губернатор Алексей Текслер (слева) и глава РМК Игорь Алтушкин подписали соглашение о возрождении Карабаша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект «Новый Карабаш» — район с собственной современной школой, детским садом, больницей и уникальными жилыми комплексами появится в городе Челябинской области в рамках уникальной программы Русской медной компании. Соответствующее соглашение подписали 26 января полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава РМК Игорь Алтушкин и губернатор Алексей Текслер, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Проект «Новый Карабаш» предусматривает создание к 2025 году современного комфортного пространства для жизни. По сути — нового города на месте изначально депрессивной и экологически неблагополучной территории.

«Речь идет об очень близкой перспективе, до 2025 года: подготовлена проектно-сметная документация, часть объектов будет заложена уже в этом году. Я хочу поблагодарить за позитивные изменения руководителя РМК и губернатора Алексея Текслера. Здесь мы видим мощнейший синергетический эффект: и бизнес, и все уровни власти, и жители заинтересованы в том, чтобы изменить мир вокруг себя к лучшему. Судя по тому, что уже сделано в городе, я уверен, что эти люди выполнят обещанное», — произнес Якушев на церемонии подписания соглашения между властями региона и РМК.

В «Новом Карабаше» появится современная школа на 1,3 тысячи учеников и детский сад на 200 мест. В жилом микрорайоне будет 2,2 тысячи квартир общей площадью 100 тысяч кв. метров. Построенная с нуля больница будет включать детскую и взрослую поликлиники, стоматологию и кабинеты для специалистов узкого профиля, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием.

«В этом году мы начнем строительство большого современного дворца культуры. Также в периметре города начнется полная реконструкция по современным стандартам участка дороги Миасс Кыштым — с обустройством тротуаров и всей инфраструктуры. Речь идет о новом водозаборе, водоснабжении и канализации. Мы построим новый микрорайон в Карабаше, социальная инфраструктура будет работать для всего города. Впервые с советских времен численность населения немного увеличится», — добавил также Текслер.

Первая очередь будущего микрорайона — 45 квартир в ЖК «Медный» — уже сдана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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