За парковку на местах для инвалидов водителя не наказали, но заставили снять с авто тонировку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Владелец «Мерседеса» припарковался сразу на три места для инвалидов возле поликлиники в Тюмени, а его нарушение попало на видео и утекло в интернет. Ролик в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» выложил неравнодушный горожанин. Обсуждение ситуации собрало несколько сотен комментариев.

«Человек вынужден прятать свою внешнюю неприглядность за наглухо тонированными стеклами „Мерседеса“. Он бы ничем не выделялся, если бы не занял своим корытом сразу три места для инвалидов. Раздражает тупость смешанная с наглостью», — такой пост разместил в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Сергей Волошин.

Мужчина снял на видео, как тонированная иномарка заняла несколько мест для инвалидов возле поликлиники №17. Пост собрал порядка 450 комментариев. Мнения горожан разделились: одни посчитали действия водителя на полупустой парковке нормальными, другие согласились с автором ролика и осудили автовладельца. Сам он также отметился в обсуждении.

«Я владелец. Привез туда друга, стоял две минуты. Автор провокатор, мог по-человечески сказать, а так ходит, снимает вокруг машины, как с ним общаться?» — написал водитель «Мерседеса».

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU рассказали о данной ситуации. «По факту размещенного видео 25 января водитель был наказан за тонировку, устранил ее на месте. В прошлом году за аналогичное нарушение он получил восемь протоколов. Что до парковки, то со слов автовладельца он сменил место стоянки машины после полученного замечания, за это штраф ему выписан не был», — пояснили в ведомстве.

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