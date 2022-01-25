В Челябинске отменили приговор курганскому бизнесмену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому предпринимателю Вургуну Агаеву отменили оправдательный приговор по делу о гибели ребенка в термальных источниках. Решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Челябинск). Информацию об этом URA.RU рассказал представитель потерпевшего. Также она размещена в открытых данных суда.

Восьмилетний ребенок утонул в бассейне «7 и Я» в феврале 2020 года. Агаев обвинялся по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Два суда в Кургане оправдали бизнесмена. Челябинский суд отменил решения. «Хотим добиться справедливости, чтобы никто больше не погибал. Мальчишка бы не утонул, если бы у него был жилет. А наличие жилета должен контролировать инструктор, которого не было», — отметил защитник.

Юрист отметил, что приговор отменен из-за решений арбитражных судов. В рамках тех дел юрлицо ООО «Миг», где Агаев гендиректор, было оштрафовано по тем же претензиям, которые фигурируют в уголовном деле. «Я просил курганский суд исследовать эти доказательства. Но в апелляционном определении не было ни слова. А Челябинский суд учел те решения», — уточнил правозащитник.

Трагедия случилась также из-за отсутствия медика. Им числилась вахтер, получившая медобразование в 1980 г. «По приказу Минздрава человек с медобразованием не может оказывать помощь без получения квалификации», — пояснил представитель потерпевших. Он добавил, что ребенок был в бассейне под присмотром трезвого отца. Поиски малыша усложнял туман, который создавали морозы и гидромассажи. По показаниям свидетелей, видимость была около 30 см. Получить комментарий Агаева URA.RU не удалось, звонок журналиста сразу срывался.

URA.RU писало, что мальчик утонул 23 февраля 2020 года. Бассейн проверялся Росстандартом. Ведомство выявило нарушения, обратив внимание на отсутствие квалифицированного персонала в момент трагедии.

Суд в Челябинске отменил приговор курганскому бизнесмену Скрин с сайта суда

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам