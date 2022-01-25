«Уральские авиалинии» раскрыли, почему самолет летал над Кольцово

Подготовка пилотов в авиакомпании проводится регулярно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Во время тренировочного полета второй пилот «Уральских авиалиний» обучался управлять самолетом Airbus. Так в авиакомпании объяснили URA.RU то, что самолет более часа совершал круги над екатеринбургским аэропортом Кольцово.

«Тренировка необходима для второго пилота, который учится управлять самолетами Airbus (в парке авиакомпании „Уральские авиалинии“ самолеты этого бренда). Такие полеты без пассажиров осуществляются только под контролем пилотов-инструкторов, имеющих специальный допуск на проведение тренировок. На тренировочном полете может быть несколько кандидатов. Каждый кандидат должен совершить минимум четыре круга», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Представители авиакомпании добавили, что подготовка пилотов состоит из нескольких этапов: теоретической части, занятий на процедурном тренажере, упражнений на тренажере-симуляторе. Заключительным этапом как раз является тренировка на реальном самолете. В 2021 году «Уральские авиалинии» обучили 22 пилота, в этом году планируется обучить 42 летчика.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 более часа летал над аэропортом Кольцово. В справочной системе Flightradar24 не был указан маршрут лайнера.

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