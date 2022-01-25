Глава Нижнего Тагила рассказал, как пройдет 300-летие города

В 2022 году Нижний Тагил отпразднует свое 300 летие со дня основания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лазерное шоу, салют, объемное шоу (3D Mapping) и выступления известных певцов ожидают жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) в дни празднования 300-летия города. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции.

«С большой долей вероятности, одна группа будет петь в пятницу, вторая в субботу. На Лисьей горе пройдет лазерное шоу и будет объемное шоу (3D Mapping)», — сказал глава города, пишет сайт Tagilcity.ru.

Празднование дня города начнется с 12 августа и будет длиться два дня. Планируется, что на юбилее города выступит группа «На-На», а к празднику будет закончено строительство моста через Тагильский пруд, а также завершится реконструкция привокзальной площади.

Нижний Тагил был основан в 1722 году Тульскими промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми. Город стал крупнейшим центром горнозаводского дела. 8 октября 1772 года начал свою работу Выйский медеплавильный завод. Сейчас город является вторым по величине в Свердловской области.

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