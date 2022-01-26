Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Закон устанавливает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, надругавшихся над детьми до 18 лет Фото:

Совет Федерации одобрил законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Соответствующее решение было принято на заседании 26 января. Законопроект также увеличивает возраст потерпевших с 14 до 18 лет.

Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации. Одобренный законопроект вносит поправки в статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и статью 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Документ устанавливает максимальное наказание для педофилов за повторное надругательство над детьми в возрасте до 18 лет. Также пожизненный срок ожидает тех преступников, чьими жертвами стали два и более ребенка. Кроме того, к максимальному наказанию могут приговорить в случае, если педофил совершил другое тяжкое или особо тяжкое преступление. Предварительное следствие по указанным делам будет проводить Следственный комитет РФ.

Ранее законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов приняла Госдума. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. Оправки внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года, пишет «Царьград». На данный момент к пожизненному заключению приговаривают лишь тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка до 14 лет, сообщает телеканал 360.

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Совет Федерации одобрил законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Соответствующее решение было принято на заседании 26 января. Законопроект также увеличивает возраст потерпевших с 14 до 18 лет. Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации. Одобренный законопроект вносит поправки в статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и статью 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Документ устанавливает максимальное наказание для педофилов за повторное надругательство над детьми в возрасте до 18 лет. Также пожизненный срок ожидает тех преступников, чьими жертвами стали два и более ребенка. Кроме того, к максимальному наказанию могут приговорить в случае, если педофил совершил другое тяжкое или особо тяжкое преступление. Предварительное следствие по указанным делам будет проводить Следственный комитет РФ. Ранее законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов приняла Госдума. За ужесточение наказания по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних также выступила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. Оправки внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года, пишет «Царьград». На данный момент к пожизненному заключению приговаривают лишь тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка до 14 лет, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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