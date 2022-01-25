Пока Куйвашев в отпуске, в регион прибыл другой губернатор

Евгений Куйвашев отправился в отпуск после региональной конференции «Единой России» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей командой посетили Первоуральск (Свердловская область), пока глава региона Евгений Куйвашев находится в отпуске. О визите Гладкова пишет в соцсетях глава Первоуральска Игорь Кабец.

«Первоуральск вновь принимает гостей. Сегодня наш город посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с командой. Цель визита — знакомство с системой непрерывного профессионального образования в рамках программы „Будущее Белой металлургии“», — написал Кабец в Instagram.

Он уточняет, что делегации провели экскурсию по образовательному центру. Также они посетили детский технопарк «Кванториум» в лицее №21. «На мой взгляд, гостям было действительно интересно. Вячеслав Владимирович лично общался со студентами, школьниками, преподавателями, задавал вопросы, тестировал некоторые технические „фишки“, внедренные в учебный процесс», — посетовал глава Первоуральска.

Губернатор Свердловской области в данный момент находится в отпуске. Евгений Куйвашев отправился отдыхать после того, как его назначили секретарем областного отделения «Единой России». По предварительным данным, глава региона будет отсутствовать до конца января.

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