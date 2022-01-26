Пермская ФАС засудила свердловского подрядчика за ремонт домов

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Судебное рожков необр , судья, суд, судебный процесс, судья в маске
Подрядчику нельзя будет участвовать в конкурсу по капитальному ремонту еще три года Фото:

Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства.

«Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае.

«АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда.

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Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства. «Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае. «АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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