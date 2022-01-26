Пермская ФАС засудила свердловского подрядчика за ремонт домов

Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства.
«Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае.
«АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда.
Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства. «Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае. «АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда.