Пермская ФАС засудила свердловского подрядчика за ремонт домов

26 января 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Подрядчику нельзя будет участвовать в конкурсу по капитальному ремонту еще три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства. «Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае. «АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское управление ФАС включило подрядчика из Екатеринбурга в список недобросовестных организаций. Такое решение было одобрено Арбитражным судом Пермского края, сообщается на сайте ведомства. «Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций екатеринбургской компании ООО „АудитЭнергоПроект“», — сообщается на сайте. Компания нарушила срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае. «АудитЭнергоПроект» победил в электронном конкурсе, который устроил фонд капитального ремонта по Пермскому краю. С подрядной организацией заключили договор на ремонт многоквартирных домов в регионе. Однако компания не выполнила свои обязательства в срок, из-за чего фонд расторгнул договор с екатеринбургским подрядчиком и обратился в ФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных. Организация позже пыталась оспорить решение, но проиграла суд. Теперь в течение трех лет «АудитЭнергоПроект» запрещено участвовать в конкурсах по капитальному ремонту жилого фонда.