В Перми по фотороботу ищут возможного похитителя детей

Полиция проверяет информацию о случившемся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми ищет неизвестного, который пытался похитить с улицы 10-летнюю девочку в Мотовилихинском районе. Информация об этом появилась 25 января в сообществе социальной сети «ВКонтакте» «Гарцы Пермь».

«Ориентировочно с 15.00 до 15.15 на улице Контонской Коммуны была попытка насильственно увезти школьницу 10-ти лет, которая возвращалась домой пешком. Девочка, слава Богу, сумела убежать и спрятаться», — написано в посте.

В сообществе приводят слова девочки о том, что к ней подъехала черная машина: то ли «девятка», то ли «пятнашка». В ней находилось двое мужчин. Сидящий за рулем выскочил за ребенком, но не понял, куда она спряталась. Выругался и сказал: «Упустили». В сообществе также разместили фоторобот мужчины, который якобы может быть причастен к происшествию.

«Приметы подозреваемого: рост около 170 см, возраст 25-37 лет, волосы короткие темно-русые. На лице была одета медицинская маска, из-под которой виднелась борода светлого цвета. Был одет в кожаную куртку черного цвета, серую кофту с рисунком красно-желтого цвета по центру, на ногах — черные штаны с дырой на правом колене и кроссовки», — указано в ориентировке.

В полиции подтвердили, что заявление о происшествии было зарегистрировано, идет проверка. Однако информацию о том, связан ли размещенный в соцсетях фоторобот с этой историей, не предоставили.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский педофил получил срок за насилие над 7-летней девочкой. Ему назначили 14 лет лишения свободы.

Такой фоторобот разместили в сообществе «Гарцы Пермь», но действительно ли человек на фото причастен к случившемуся — неизвестно. Сообщество «ВКонтаке» «Гарцы Пермь»

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