В Новом Уренгое для детей-инвалидов откроют бассейн

27 семей города уже записали своих детей на секцию по плаванию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для детей с ограниченными возможностями в Новом Уренгое откроется секция по плаванию. Об этом сообщается на сайте «Единой России» ЯНАО.

«В Новом Уренгое „Единая Россия“ стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. Первый общественный диалог прошел с тренером по адаптивной физической культуре Всеволодом Дмитриевым», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию. Депутаты ЕР Нового Уренгоя готовят письмо в профильные ведомства о выделении бассейна.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов одобрил идею иппотерапии для детей-инвалидов Ямала. В планах у власти было открыть конный центр.