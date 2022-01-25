25 января 2022
24 января 2022

В Новом Уренгое для детей-инвалидов откроют бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, бассейн, дети, плавание, дмб9, дгкб9, детская городская клиническая больница, отделение восстановительного лечения
27 семей города уже записали своих детей на секцию по плаванию Фото:

Для детей с ограниченными возможностями в Новом Уренгое откроется секция по плаванию. Об этом сообщается на сайте «Единой России» ЯНАО.

«В Новом Уренгое „Единая Россия“ стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. Первый общественный диалог прошел с тренером по адаптивной физической культуре Всеволодом Дмитриевым», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию. Депутаты ЕР Нового Уренгоя готовят письмо в профильные ведомства о выделении бассейна.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов одобрил идею иппотерапии для детей-инвалидов Ямала. В планах у власти было открыть конный центр.

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Для детей с ограниченными возможностями в Новом Уренгое откроется секция по плаванию. Об этом сообщается на сайте «Единой России» ЯНАО. «В Новом Уренгое „Единая Россия“ стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. Первый общественный диалог прошел с тренером по адаптивной физической культуре Всеволодом Дмитриевым», — говорится в сообщении пресс-службы партии. После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию. Депутаты ЕР Нового Уренгоя готовят письмо в профильные ведомства о выделении бассейна. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов одобрил идею иппотерапии для детей-инвалидов Ямала. В планах у власти было открыть конный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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