Власти ЯНАО потратят миллионы на восстановление сгоревшего барака

Власти хотят восстановить «деревяшку» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На восстановление деревянного дома по улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), из-за пожара в котором 29 человек лишились жилья, власти выделят более девяти миллионов рублей. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Выделить департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ЯНАО в размере 9 067 936 рублей для предоставления межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятия „Восстановление жилых помещений и мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 4А, после пожара“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре в многоквартирном жилом доме №4а по улице Чапаева в Салехарде произошел пожар. Жильцов временно поселили в гостинице «Юлана», а за обследование «деревяшки» взялись специалисты.

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