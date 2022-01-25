25 января 2022
24 января 2022

Власти ЯНАО потратят миллионы на восстановление сгоревшего барака

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, деревянный дом
Власти хотят восстановить «деревяшку» (архивное фото) Фото:

На восстановление деревянного дома по улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), из-за пожара в котором 29 человек лишились жилья, власти выделят более девяти миллионов рублей. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Выделить департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ЯНАО в размере 9 067 936 рублей для предоставления межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятия „Восстановление жилых помещений и мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 4А, после пожара“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре в многоквартирном жилом доме №4а по улице Чапаева в Салехарде произошел пожар. Жильцов временно поселили в гостинице «Юлана», а за обследование «деревяшки» взялись специалисты.

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На восстановление деревянного дома по улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), из-за пожара в котором 29 человек лишились жилья, власти выделят более девяти миллионов рублей. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Выделить департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ЯНАО в размере 9 067 936 рублей для предоставления межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятия „Восстановление жилых помещений и мест общего пользования жилого дома, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 4А, после пожара“», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре в многоквартирном жилом доме №4а по улице Чапаева в Салехарде произошел пожар. Жильцов временно поселили в гостинице «Юлана», а за обследование «деревяшки» взялись специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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