Врач назвала три опасных симптома простуды. «Повод вызвать скорую помощь»

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При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно три дня, пояснила врач-терапевт Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При высокой температуре, длящейся несколько дней подряд, а также если есть боль в горле и насморк, необходимо срочно показаться врачу. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней, если температура выше 39 градусов и держится больше пяти дней — это повод вызвать врача. [Другие симптомы] Это першение, боль в горле, проявления ринита (насморка)», — сказала она в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Высокая температура может быть признаком гриппа либо нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Романенко также пояснила, что во время болезни нельзя контактировать с другими людьми. Это поможет их не заразить.

Помимо этого, скорую помощь при «Омикроне» нужно вызывать в том случае, если нарастает одышка и возникают галлюцинации. Возможно также внезапное появление сыпи, однако это может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только COVID-19.

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При высокой температуре, длящейся несколько дней подряд, а также если есть боль в горле и насморк, необходимо срочно показаться врачу. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. «При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно на протяжении трех дней, если температура выше 39 градусов и держится больше пяти дней — это повод вызвать врача. [Другие симптомы] Это першение, боль в горле, проявления ринита (насморка)», — сказала она в интервью изданию «Вечерняя Москва». Высокая температура может быть признаком гриппа либо нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Романенко также пояснила, что во время болезни нельзя контактировать с другими людьми. Это поможет их не заразить. Помимо этого, скорую помощь при «Омикроне» нужно вызывать в том случае, если нарастает одышка и возникают галлюцинации. Возможно также внезапное появление сыпи, однако это может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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