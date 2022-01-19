Врачи назвали случаи, когда при «Омикроне» нужно вызвать скорую

19 января 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Высокая температура, одышка, галлюцинации являются показаниями для госпитализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Скорую помощь при «Омикроне» нужно вызывать в том случае, если температура у зараженного несколько дней составляет выше 39 градусов, нарастает одышка и возникают галлюцинации. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. «Симптомом „красного флага“, то есть показанием для вызова скорой помощи, является нарастающая одышка, когда у человека складывается ощущение нехватки воздуха, в норме у нас совершается 14-16 дыхательных движений в минуту, если их под 30, это уже повод для беспокойства. Далее температура под 40 и выше, которая не сбивается несколько дней. Реакции со стороны головного мозга — галлюцинации, когда человек ощущает себя не в том мире, как бы смотрит на себя со стороны. Внезапное появление сыпи, которое может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только COVID-19», — объяснил Алексей Водовозов. По словам Романенко, «Омикрон» у всех протекает по разному. «Для кого-то „Омикрон“ обернется в виде бессимптомного носительства, для кого-то появления легкого ОРВИ, для кого-то в развитие пневмонии. „Красными флагами“, когда нужно обращаться к врачу, является высокая температура, больше 39, которая держится больше трех дней, одышка, снижение сатурации, затуманенность сознания», — подчеркнула она. Ране врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что «Омикрон» обнаружен уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации. И через 2-3 недели штамм может стать преобладающим на всей территории страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Скорую помощь при «Омикроне» нужно вызывать в том случае, если температура у зараженного несколько дней составляет выше 39 градусов, нарастает одышка и возникают галлюцинации. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. «Симптомом „красного флага“, то есть показанием для вызова скорой помощи, является нарастающая одышка, когда у человека складывается ощущение нехватки воздуха, в норме у нас совершается 14-16 дыхательных движений в минуту, если их под 30, это уже повод для беспокойства. Далее температура под 40 и выше, которая не сбивается несколько дней. Реакции со стороны головного мозга — галлюцинации, когда человек ощущает себя не в том мире, как бы смотрит на себя со стороны. Внезапное появление сыпи, которое может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только COVID-19», — объяснил Алексей Водовозов. По словам Романенко, «Омикрон» у всех протекает по разному. «Для кого-то „Омикрон“ обернется в виде бессимптомного носительства, для кого-то появления легкого ОРВИ, для кого-то в развитие пневмонии. „Красными флагами“, когда нужно обращаться к врачу, является высокая температура, больше 39, которая держится больше трех дней, одышка, снижение сатурации, затуманенность сознания», — подчеркнула она. Ране врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что «Омикрон» обнаружен уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации. И через 2-3 недели штамм может стать преобладающим на всей территории страны.