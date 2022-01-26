Свердловская киностудия отправила стажеров в Netflix

Стажировка специалистов Свердловской киностудии заканчивается в начале февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое выпускников киношколы Свердловской киностудии отправились на стажировку к Netflix. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе киностудии.

«Два механика камеры отправились на стажировку на киноплощадку Netflix. Вернутся они второго февраля. Выпускники примут участие в создании одного из крупнейших проектов России 2022 года», — пояснили в киностудии. Что это будет за проект, пока не разглашается.

Стажерами стали выходцы первого выпуска киношколы на базе Свердловской киностудии. Всего трехмесячные курсы закончили 74 человека по специализации осветитель, механик камеры, сотрудник светотехнического цеха, ассистент художника по гриму и ассистент художника-постановщика. Преподавателями стали ведущие специалисты из Москвы и Екатеринбурга.

В апреле прошлого года в Свердловской киностудии сменилось руководство. На место Михаила Чурбанова, который занимал пост директора с 2003 года, на должность был назначен Виктор Шадрин. Его замом стал московский режиссер Евгений Григорьев — автор фильмов «ПроРок» и «Хенд мейд». После смены руководства начался масштабный перезапуск киностудии. На данный момент запланированы съемки трех фильмов, открыта киношкола, началось техническое переоснащение и модернизация здания.

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