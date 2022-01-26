Холдинг Пумпянского требует 3 млрд рублей с компании из США

26 января 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Компания Дмитрия Пумпянского ранее уже судилась с газодобывающей компанией из США Фото: Владимир Андреев © URA.RU ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, председатель совета директоров и основной бенефициар — миллиардер Дмитрий Пумпянский) подала иск к узбекской «дочке» американской фирмы Epsilon Development Company. Информация о поданном заявлении содержится в картотеке электронного правосудия. «Арбитражный суд города Москвы установил: исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в постановлении судьи Оксаны Гедрайтис. Исковое заявление от ТМК было подано 19 ноября. В карточке дела было указано, что актив Пумпянского требует с ответчика 40,5 млн долларов (около 2,88 млрд рублей). Предварительное заседание по делу было назначено на 25 января 2022 года, но позже было отложено на 7 февраля. На данный момент о сути претензий в документах дела не сообщается. Известно, что ТМК ранее уже через суд требовала с американской фирмы 3 млрд рублей. Тот иск компания Дмитрия Пумпянского выиграла. Получить оперативный комментарий в пресс-службах компаний не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были. Epsilon Development Company занимается разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Узбекистане. ТМК — крупнейший в России производитель стальных труб. Холдинг объединяет более 10 предприятий в Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. Компания зарегистрирована в Москве, а значит основные налоги она платит именно там. В 2021 году холдинг приобрел мажоритарный пакет акций группы ЧТПЗ, которая входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, председатель совета директоров и основной бенефициар — миллиардер Дмитрий Пумпянский) подала иск к узбекской «дочке» американской фирмы Epsilon Development Company. Информация о поданном заявлении содержится в картотеке электронного правосудия. «Арбитражный суд города Москвы установил: исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, суд определил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в постановлении судьи Оксаны Гедрайтис. Исковое заявление от ТМК было подано 19 ноября. В карточке дела было указано, что актив Пумпянского требует с ответчика 40,5 млн долларов (около 2,88 млрд рублей). Предварительное заседание по делу было назначено на 25 января 2022 года, но позже было отложено на 7 февраля. На данный момент о сути претензий в документах дела не сообщается. Известно, что ТМК ранее уже через суд требовала с американской фирмы 3 млрд рублей. Тот иск компания Дмитрия Пумпянского выиграла. Получить оперативный комментарий в пресс-службах компаний не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были. Epsilon Development Company занимается разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Узбекистане. ТМК — крупнейший в России производитель стальных труб. Холдинг объединяет более 10 предприятий в Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. Компания зарегистрирована в Москве, а значит основные налоги она платит именно там. В 2021 году холдинг приобрел мажоритарный пакет акций группы ЧТПЗ, которая входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции.