Житель Нового Уренгоя пришел в банк и узнал, что умер

Мужчина с 2015 года числился в базах МВД умершим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель ЯНАО Виктор Курмачев шесть лет числился умершим в базах МВД РФ. Мужчина узнал о том, что его паспорт недействителен, от банка, который сообщил о предстоящей блокировке пластиковой карты.

«Переживал, что все надо будет переделывать: банковские карты, ипотеки, кредиты. У меня сын родился в 2016-м, я „умер“ в 2015-м — соответственно, сына я тоже не мог завести по версии этой ошибки», — рассказал ямалец телеканалу «Ямал-Медиа»

Поскольку ситуация произошла в канун Нового года, оперативно решить вопрос с восстановлением документов мужчина не смог. Из-за этого ему пришлось отменить запланированную поездку в другой регион и остаться дома на новогодних выходных.

Сразу после праздников вопрос удалось решить — для этого оказалось достаточно одного заявления в миграционное подразделение МВД. Как оказалось, подобные случаи в регионе не единичны.

«Ежедневно происходят десятки корректировок паспортов гражданина РФ, в том числе и по причине „смерти владельца“. Так, за 2021 год осуществлено более 4500 корректировок. Подобного рода инциденты возникают вследствие сбоев в программном обеспечении», — говорится в комментарии УМВД по ЯНАО.

Представители правоохранительных органов посоветовали гражданам по возможности проводить проверку статуса документов. Особенно актуально это в период отпусков, когда проблемный паспорт может помешать запланированным поездкам.

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