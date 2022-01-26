Россия оказалась на втором месте рейтинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия заняла второе место в рейтинге боевой мощи. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower Index 2022.

«На первом месте — Соединенные Штаты Америки, на втором — Российская Федерация, на третьем — Китай. Украина оказалась на 22-й позиции списка», — говорится на официальном сайте Global Firepower.

Портал Global Firepower составляет рейтинг боевой мощи армий мира с 2006 года. В список входит 140 государств.

Рейтинг глобальной огневой мощи учитывает более 50 разных факторов. В них учитываются такие категории, как военная мощь, финансы [финансирование армии], логистические возможности, география страны.

Тройку лидеров составили США, Россия и Китай Скрин: официальный сайт Global Firepower