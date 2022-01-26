Армию России включили в топ-3 сильнейших в мире. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, выстрел, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Россия оказалась на втором месте рейтинга Фото:

Россия заняла второе место в рейтинге боевой мощи. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower Index 2022.

«На первом месте — Соединенные Штаты Америки, на втором — Российская Федерация, на третьем — Китай. Украина оказалась на 22-й позиции списка», — говорится на официальном сайте Global Firepower.

Портал Global Firepower составляет рейтинг боевой мощи армий мира с 2006 года. В список входит 140 государств.

Рейтинг глобальной огневой мощи учитывает более 50 разных факторов. В них учитываются такие категории, как военная мощь, финансы [финансирование армии], логистические возможности, география страны.

Тройку лидеров составили США, Россия и Китай

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заняла второе место в рейтинге боевой мощи. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower Index 2022. «На первом месте — Соединенные Штаты Америки, на втором — Российская Федерация, на третьем — Китай. Украина оказалась на 22-й позиции списка», — говорится на официальном сайте Global Firepower. Портал Global Firepower составляет рейтинг боевой мощи армий мира с 2006 года. В список входит 140 государств. Рейтинг глобальной огневой мощи учитывает более 50 разных факторов. В них учитываются такие категории, как военная мощь, финансы [финансирование армии], логистические возможности, география страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...