25 января 2022

В Екатеринбурге готовят масштабный ремонт улицы Малышева

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на центральных улицах Екатеринбурга, дорожные работы, ремонт тротуара, улица малышева, мост на жби
Последний раз мост на ЖБИ ремонтировали три года назад Фото:

Масштабный ремонт улицы Малышева, который также затронет смену трамвайных путей, ведущих в микрорайон ЖБИ, планируют в Екатеринбурге. Об этом представители Гортранса сообщили на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«На мосту [который ведет на ЖБИ] придется перекрывать движение, по крайней мере одну полосу точно. Капремонт всей улицы Малышева, начиная от Репина и заканчивая улицей Высоцкого, находится на стадии проектирования. Он на три этапа разбит. Проект кто-то разрабатывает уже», — сообщил один из представителей Гортранса.

По предварительным данным, стоимость ремонта обойдется не меньше чем в 140 миллионов рублей. Также сообщается, что сейчас трамваи по мосту на ЖБИ двигаются со скоростью 10 км/ч, но после капремонта путей, скорость может вырасти в четыре раза. Стоимость ремонта составит порядка 70 миллионов рублей на километр в одну сторону. В 2017 году стоимость варьировалась от 28 до 34 миллионов.

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Масштабный ремонт улицы Малышева, который также затронет смену трамвайных путей, ведущих в микрорайон ЖБИ, планируют в Екатеринбурге. Об этом представители Гортранса сообщили на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «На мосту [который ведет на ЖБИ] придется перекрывать движение, по крайней мере одну полосу точно. Капремонт всей улицы Малышева, начиная от Репина и заканчивая улицей Высоцкого, находится на стадии проектирования. Он на три этапа разбит. Проект кто-то разрабатывает уже», — сообщил один из представителей Гортранса. По предварительным данным, стоимость ремонта обойдется не меньше чем в 140 миллионов рублей. Также сообщается, что сейчас трамваи по мосту на ЖБИ двигаются со скоростью 10 км/ч, но после капремонта путей, скорость может вырасти в четыре раза. Стоимость ремонта составит порядка 70 миллионов рублей на километр в одну сторону. В 2017 году стоимость варьировалась от 28 до 34 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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