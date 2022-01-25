В Екатеринбурге готовят масштабный ремонт улицы Малышева

Последний раз мост на ЖБИ ремонтировали три года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Масштабный ремонт улицы Малышева, который также затронет смену трамвайных путей, ведущих в микрорайон ЖБИ, планируют в Екатеринбурге. Об этом представители Гортранса сообщили на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«На мосту [который ведет на ЖБИ] придется перекрывать движение, по крайней мере одну полосу точно. Капремонт всей улицы Малышева, начиная от Репина и заканчивая улицей Высоцкого, находится на стадии проектирования. Он на три этапа разбит. Проект кто-то разрабатывает уже», — сообщил один из представителей Гортранса.

По предварительным данным, стоимость ремонта обойдется не меньше чем в 140 миллионов рублей. Также сообщается, что сейчас трамваи по мосту на ЖБИ двигаются со скоростью 10 км/ч, но после капремонта путей, скорость может вырасти в четыре раза. Стоимость ремонта составит порядка 70 миллионов рублей на километр в одну сторону. В 2017 году стоимость варьировалась от 28 до 34 миллионов.

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