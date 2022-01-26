Источник: сразу два судьи в Ноябрьске уходят в отставку

Сразу два судьи Ноябрьского городского суда ЯНАО, среди которых зампред по гражданским делам Елена Бажева, решили сложить полномочия, сообщил источник URA.RU. По имеющейся информации, это стало следствием затянувшегося конфликта с руководством окружных и городских органов судебной власти.
«Конфликт в Ноябрьском суде после отставки бывшего председателя Любови Мизиновой не сгладился, на судей якобы оказывалось давление. В итоге зампреда по гражданским делам Елену Бажеву и судью по уголовным делам Андрея Черемисина в буквальном смысле вынудили уйти — повышенной загрузкой и постоянными нареканиями сверху», — рассказал источник на условиях анонимности.
По словам собеседника, судей «нагрузили делами сверх возможного», создав ситуацию, когда им на работе приходилось «дневать и ночевать». Что касается Черемисина, то ему еще и припомнили историю с попыткой отстоять свои права на дополнительный отпуск как ветерана боевых действий в Афганистане — судью якобы несколько раз привлекали к дисциплинарной ответственности из-за обращения к журналистам для придания не решающейся проблемы огласке.
Редакция URA.RU обратилась с запросом к представителям Ноябрьского городского суда. На момент публикации ответ не поступил.
Сразу два судьи Ноябрьского городского суда ЯНАО, среди которых зампред по гражданским делам Елена Бажева, решили сложить полномочия, сообщил источник URA.RU. По имеющейся информации, это стало следствием затянувшегося конфликта с руководством окружных и городских органов судебной власти. «Конфликт в Ноябрьском суде после отставки бывшего председателя Любови Мизиновой не сгладился, на судей якобы оказывалось давление. В итоге зампреда по гражданским делам Елену Бажеву и судью по уголовным делам Андрея Черемисина в буквальном смысле вынудили уйти — повышенной загрузкой и постоянными нареканиями сверху», — рассказал источник на условиях анонимности. По словам собеседника, судей «нагрузили делами сверх возможного», создав ситуацию, когда им на работе приходилось «дневать и ночевать». Что касается Черемисина, то ему еще и припомнили историю с попыткой отстоять свои права на дополнительный отпуск как ветерана боевых действий в Афганистане — судью якобы несколько раз привлекали к дисциплинарной ответственности из-за обращения к журналистам для придания не решающейся проблемы огласке. Редакция URA.RU обратилась с запросом к представителям Ноябрьского городского суда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что судья Черемисин несколько лет пытался добиться предоставления ему положенных по закону дополнительных неоплачиваемых дней к отпуску, однако руководство отказывало ему, мотивируя свои решения высокой загруженностью суда, а после обращения судьи в СМИ — начало давление, выразившееся в дополнительных проверках. Окружные судебные органы поддержали в конфликте руководство Ноябрьского суда.