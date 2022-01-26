Источник: сразу два судьи в Ноябрьске уходят в отставку

27 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Сразу два судьи Ноябрьского городского суда ЯНАО, среди которых зампред по гражданским делам Елена Бажева, решили сложить полномочия, сообщил источник URA.RU. По имеющейся информации, это стало следствием затянувшегося конфликта с руководством окружных и городских органов судебной власти. «Конфликт в Ноябрьском суде после отставки бывшего председателя Любови Мизиновой не сгладился, на судей якобы оказывалось давление. В итоге зампреда по гражданским делам Елену Бажеву и судью по уголовным делам Андрея Черемисина в буквальном смысле вынудили уйти — повышенной загрузкой и постоянными нареканиями сверху», — рассказал источник на условиях анонимности. По словам собеседника, судей «нагрузили делами сверх возможного», создав ситуацию, когда им на работе приходилось «дневать и ночевать». Что касается Черемисина, то ему еще и припомнили историю с попыткой отстоять свои права на дополнительный отпуск как ветерана боевых действий в Афганистане — судью якобы несколько раз привлекали к дисциплинарной ответственности из-за обращения к журналистам для придания не решающейся проблемы огласке. Редакция URA.RU обратилась с запросом к представителям Ноябрьского городского суда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что судья Черемисин несколько лет пытался добиться предоставления ему положенных по закону дополнительных неоплачиваемых дней к отпуску, однако руководство отказывало ему, мотивируя свои решения высокой загруженностью суда, а после обращения судьи в СМИ — начало давление, выразившееся в дополнительных проверках. Окружные судебные органы поддержали в конфликте руководство Ноябрьского суда.