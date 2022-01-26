Свердловский вице-губернатор улетел в Москву на переговоры

В последнее время Олег Чемезов занимается подготовкой к губернаторским выборам-2022 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий вопросы политики, улетел в Москву для ряда рабочих встреч. Как сообщил URA.RU инсайдер во власти, у чиновника запланировано общение с руководством нескольких политических партий. Считается, что совещания могут быть связаны с грядущими губернаторскими выборами в регионе.

«У Чемезова встречи в Москве, в том числе с федеральными партиями. Естественно, по поручению губернатора [Евгения Куйвашева]. Но предметную подготовку к выборам пока не ведут, просто консультации», — поделился собеседник, близкий к руководству области. Другой источник выразил уверенность, что в столице Чемезов собеседует технологов, которые займутся свердловской кампанией.

Сам Чемезов заявил URA.RU, что действительно проводит среду в Москве по рабочим вопросам. Вице-губернатор подтвердил, что у него запланированы некие встречи, однако их содержание предпочел оставить в тайне.

Известно, что Чемезов лично занимается подготовкой выборов губернатора Свердловской области, назначенных на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

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