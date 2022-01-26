Сотрудники «Сургутнефтегаза» отказываются уходить на больничный

Работники «Сургутнефтегаза» ходят на работу даже с признаками коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники «Сургутнефтегаза» (ХМАО) ходят на работу простуженными, без открытия больничного листа, из-за боязни лишиться премий при наличии диагноза COVID-19. Об этом URA.RU сообщил один из работников предприятия.

«Уже около недели хожу на работу простывший. Тест на коронавирус не делал. Боюсь, что если подтвердится, то отправят на больничный и по итогам месяца потеряю в зарплате. К тому же у нас лишают премий сотрудников, которые заболели коронавирусом. Мол, плохо профилактировались. Коллеги в таком же положении. Кашляют, ходят с насморком, но больничные листы стараются не открывать», — сообщил собеседник агентства, работающий в одном из УБР «Сургутнефтегаза».

В пресс-службе нефтяной корпорации заявили URA.RU, что не знают о подобных случаях. «Все работники в акционерном обществе проходят тестирование на коронавирус раз в две недели. Все противоэпидемические мероприятия соблюдаются — и масочный режим, и дистанцирование, и обязательная термометрия», — сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» отстраняли от работы непривитых от COVID-19 сотрудников. Такое правило было введено в компании с ноября 2021 года.

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