МК: за взрывом автобуса в Воронеже стоят украинские диверсанты

26 января 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

В результате взрыва автобуса пострадали 25 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Воронеже взорвался автобус Взрыв автобуса в Воронеже, произошедший в августе прошлого года, организовали украинские диверсанты, целью которых было дестабилизировать ситуацию в регионе. Такая версия стала приоритетной в расследовании причин трагедии, рассказал журналистам информированный источник. «Версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП — не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», — пишет сайт MK.RU со ссылкой на информированного источника. Подозреваемых установили, они приехали в РФ и покинули территорию по иностранным паспортам. Местные спецслужбы знали о возможной активности диверсантов заранее, их предупреждали компетентные органы, заявил источник. Из-за этого у руководства ФСБ возникли вопросы к работе коллег. Взрыв в автобусе произошел в Воронеже 12 августа. В салоне были 35 человек. Пострадали 25 пассажиров, двое из них погибли, отмечает Life . После происшествия возбудили уголовное дело. Предполагалось, что причиной было газобаллонное оборудование или прорыв подземного газопровода. Военный журналист, корреспондент ВГТРК Александр Сладков выдвигал версию, что взрыв могли устроить террористы. В больницы Воронежа поступали пациенты в основном с механическими повреждениями, что опровергает версию с использованием осколочной взрывчатки, сообщила начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Взрыв автобуса в Воронеже, произошедший в августе прошлого года, организовали украинские диверсанты, целью которых было дестабилизировать ситуацию в регионе. Такая версия стала приоритетной в расследовании причин трагедии, рассказал журналистам информированный источник. «Версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются. По нашим данным, ЧП — не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», — пишет сайт MK.RU со ссылкой на информированного источника. Подозреваемых установили, они приехали в РФ и покинули территорию по иностранным паспортам. Местные спецслужбы знали о возможной активности диверсантов заранее, их предупреждали компетентные органы, заявил источник. Из-за этого у руководства ФСБ возникли вопросы к работе коллег. Взрыв в автобусе произошел в Воронеже 12 августа. В салоне были 35 человек. Пострадали 25 пассажиров, двое из них погибли, отмечает Life. После происшествия возбудили уголовное дело. Предполагалось, что причиной было газобаллонное оборудование или прорыв подземного газопровода. Военный журналист, корреспондент ВГТРК Александр Сладков выдвигал версию, что взрыв могли устроить террористы. В больницы Воронежа поступали пациенты в основном с механическими повреждениями, что опровергает версию с использованием осколочной взрывчатки, сообщила начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко.