Вассерман заявил о снижении престижа высшего образования в России

27 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

После вуза сложно найти высокооплачиваемую работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Престижность высшего образования в России снижается из-за низкой оплаты труда и переизбытке некоторых специалистов на рынке. Таким мнением с URA.RU поделился многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. «Престиж высшего образования падает. Отмечу, что падать он начал еще в советское время. Тогда это было связано прежде всего с ошибочным финансированием, когда зарплата инженера постепенно оказалась гораздо ниже заработной платы на очень многих работах, не требующих высшего образования. Сейчас наблюдается сходная картина. Кстати, по этому поводу анекдот, некогда популярный в США: „Какая самая частая фраза, произносимая выпускником филологического факультета — свободная касса“. Эта шутка очень старая, а смысл ее в том, что выпускнику филфака чаще всего не находится более высокооплачиваемой работы, чем та, которую может получить недоучившийся школьник в „Макдональдсе“», — объяснил Анатолий Вассерман. По его словам, в России, как и в США, существует перепроизводство некоторых специалистов с высшим образованием. «Глядя на них, естественно, падает и репутация других направлений высшего образования. Как правило, у сложных проблем нет простых одноходовых решений. Выбираться из нынешнего положения с высшим образованием придется долго, старательно и с применением множества разных средств», — подчеркнул депутат. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в некоторых российских школах снизилось качество знаний учащихся. Он объяснил это слабым школьным образованием и ограничениями, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Престижность высшего образования в России снижается из-за низкой оплаты труда и переизбытке некоторых специалистов на рынке. Таким мнением с URA.RU поделился многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. «Престиж высшего образования падает. Отмечу, что падать он начал еще в советское время. Тогда это было связано прежде всего с ошибочным финансированием, когда зарплата инженера постепенно оказалась гораздо ниже заработной платы на очень многих работах, не требующих высшего образования. Сейчас наблюдается сходная картина. Кстати, по этому поводу анекдот, некогда популярный в США: „Какая самая частая фраза, произносимая выпускником филологического факультета — свободная касса“. Эта шутка очень старая, а смысл ее в том, что выпускнику филфака чаще всего не находится более высокооплачиваемой работы, чем та, которую может получить недоучившийся школьник в „Макдональдсе“», — объяснил Анатолий Вассерман. По его словам, в России, как и в США, существует перепроизводство некоторых специалистов с высшим образованием. «Глядя на них, естественно, падает и репутация других направлений высшего образования. Как правило, у сложных проблем нет простых одноходовых решений. Выбираться из нынешнего положения с высшим образованием придется долго, старательно и с применением множества разных средств», — подчеркнул депутат. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в некоторых российских школах снизилось качество знаний учащихся. Он объяснил это слабым школьным образованием и ограничениями, которые вводили из-за пандемии коронавируса.