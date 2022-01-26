Чехия одобрила поставки оружия на Украину

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, боеприпасы, снаряд, артиллерия
Чехия поставит на Украину 4 000 артиллерийских снарядов Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Для противостояния «российской угрозе» страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов.

«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных выступлений, таких как помощь с боеприпасами, что я считаю важным жестом солидарности», — цитирует чешское агентство Ceske Noviny представителя Минобороны страны Якуба Файнора.

О возможных поставках чешского вооружения на Украину стало известно 20 января. По словам представителя Минобороны Чехии Яны Цехмайстеровой, соответствующее предложение внесено в парламент страны в рамках солидарности Праги с Киевом при противостоянии «российской угрозе».

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Власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Для противостояния «российской угрозе» страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов. «Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных выступлений, таких как помощь с боеприпасами, что я считаю важным жестом солидарности», — цитирует чешское агентство Ceske Noviny представителя Минобороны страны Якуба Файнора. О возможных поставках чешского вооружения на Украину стало известно 20 января. По словам представителя Минобороны Чехии Яны Цехмайстеровой, соответствующее предложение внесено в парламент страны в рамках солидарности Праги с Киевом при противостоянии «российской угрозе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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