Чехия одобрила поставки оружия на Украину

Власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Для противостояния «российской угрозе» страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов.
«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных выступлений, таких как помощь с боеприпасами, что я считаю важным жестом солидарности», — цитирует чешское агентство Ceske Noviny представителя Минобороны страны Якуба Файнора.
О возможных поставках чешского вооружения на Украину стало известно 20 января. По словам представителя Минобороны Чехии Яны Цехмайстеровой, соответствующее предложение внесено в парламент страны в рамках солидарности Праги с Киевом при противостоянии «российской угрозе».
Власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Для противостояния «российской угрозе» страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов. «Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных выступлений, таких как помощь с боеприпасами, что я считаю важным жестом солидарности», — цитирует чешское агентство Ceske Noviny представителя Минобороны страны Якуба Файнора. О возможных поставках чешского вооружения на Украину стало известно 20 января. По словам представителя Минобороны Чехии Яны Цехмайстеровой, соответствующее предложение внесено в парламент страны в рамках солидарности Праги с Киевом при противостоянии «российской угрозе».