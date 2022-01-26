В США рассказали, как избежать войны России с НАТО и Украиной

27 января 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

России и Западу нужно разработать масштабную стратегию для предотвращения Третьей мировой войны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия и Запад обязаны найти точки соприкосновения, чтобы предотвратить Третью мировую войну, в которую может перерасти вооруженный конфликт на востоке Украины. Такое мнение высказали американский генерал-лейтенант в отставке Делл Дейли и научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондонского университета, бывший консультант спецназа США Джеймс Фаруэлл. Они считают, что НАТО, в частности, должно отказаться от идеи включить в свои ряды Украину и Грузию для стабилизации ситуации. «Все стороны обязаны перед собой, своими гражданами и миром избежать вооруженного конфликта, который может случайно перерасти в Третью мировую войну. Что нужно обеим сторонам, так это масштабная стратегия, которая по-новому определит отношения между Западом и Россией, даст каждой то, чего требуют ее гордость и интересы безопасности, и предотвратит конфликт, который может перерасти в Третью мировую войну», — пишут Делл Дейли и Джеймс Фаруэлл в своей колонке для The National Interest. Эксперты отмечают, что Россия и Запад могут не рассматривать друг друга как союзников, однако им необходимо установить баланс для стабильного порядка в Европе. Он должен быть основан на долгосрочных отношениях между государствами. Так, Дейли и Фаруэлл предлагают Западу заверить Россию в том, что ни Украина, ни Грузия не станут членами НАТО. По их мнению, Киеву нужно взять пример с Австрии — демократии, которая ведет дела со всеми сторонами и сохраняет независимость. Дейли и Фаруэлл считают, что такой статус Украины не навредит Западу и одновременно с этим не будет представлять угрозу для России. Также Москва и Вашингтон должны взять на себя обязательство более не вмешиваться в политику и внутренние дела друг друга. России, в частности, следует избегать использования газопровода «Северный поток-2» как рычага влияния на Европу. Еще одно важное условие для предотвращения Третьей мировой, считают Дейли и Фаруэлл, — это признание «красных линий» в вопросе взаимных гарантий безопасности, на которых настаивает Москва. По мнению экспертов, это позволит избежать путаницы и просчетов. Ранее политолог Сергей Марков предположил, что война между Россией и НАТО из-за Украины может развернуться через использование кибероружия. По его мнению, вооруженный конфликт начнется с того, что США откажутся от выполнения Киевом Минских соглашений. Это побудит Россию признать независимость ДНР и ЛНР, из-за чего Украина начнет наносить удары по этим территориям. После к войне подключатся страны-участницы НАТО, которые введут санкции против Москвы и начнут атаковать ее в киберпространстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Запад обязаны найти точки соприкосновения, чтобы предотвратить Третью мировую войну, в которую может перерасти вооруженный конфликт на востоке Украины. Такое мнение высказали американский генерал-лейтенант в отставке Делл Дейли и научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондонского университета, бывший консультант спецназа США Джеймс Фаруэлл. Они считают, что НАТО, в частности, должно отказаться от идеи включить в свои ряды Украину и Грузию для стабилизации ситуации. «Все стороны обязаны перед собой, своими гражданами и миром избежать вооруженного конфликта, который может случайно перерасти в Третью мировую войну. Что нужно обеим сторонам, так это масштабная стратегия, которая по-новому определит отношения между Западом и Россией, даст каждой то, чего требуют ее гордость и интересы безопасности, и предотвратит конфликт, который может перерасти в Третью мировую войну», — пишут Делл Дейли и Джеймс Фаруэлл в своей колонке для The National Interest. Эксперты отмечают, что Россия и Запад могут не рассматривать друг друга как союзников, однако им необходимо установить баланс для стабильного порядка в Европе. Он должен быть основан на долгосрочных отношениях между государствами. Так, Дейли и Фаруэлл предлагают Западу заверить Россию в том, что ни Украина, ни Грузия не станут членами НАТО. По их мнению, Киеву нужно взять пример с Австрии — демократии, которая ведет дела со всеми сторонами и сохраняет независимость. Дейли и Фаруэлл считают, что такой статус Украины не навредит Западу и одновременно с этим не будет представлять угрозу для России. Также Москва и Вашингтон должны взять на себя обязательство более не вмешиваться в политику и внутренние дела друг друга. России, в частности, следует избегать использования газопровода «Северный поток-2» как рычага влияния на Европу. Еще одно важное условие для предотвращения Третьей мировой, считают Дейли и Фаруэлл, — это признание «красных линий» в вопросе взаимных гарантий безопасности, на которых настаивает Москва. По мнению экспертов, это позволит избежать путаницы и просчетов. Ранее политолог Сергей Марков предположил, что война между Россией и НАТО из-за Украины может развернуться через использование кибероружия. По его мнению, вооруженный конфликт начнется с того, что США откажутся от выполнения Киевом Минских соглашений. Это побудит Россию признать независимость ДНР и ЛНР, из-за чего Украина начнет наносить удары по этим территориям. После к войне подключатся страны-участницы НАТО, которые введут санкции против Москвы и начнут атаковать ее в киберпространстве.