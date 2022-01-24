Политологи описали сценарий войны на Украине с Россией и НАТО

Война России и НАТО будет проходить, в том числе, с применением кибероружия, считает политолог Сергей Марков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее вероятный сценарий войны России и НАТО из-за Украины может развернуться через использование кибероружия. Об этом заявил политолог Сергей Марков, уточнив, что последствия применения такого оружия неизвестны, поскольку оно еще не применялось масштабно.

По сценарию Маркова, сначала США откажутся от выполнения Украиной Минских соглашений. Это побудит Россию признать независимость Донецка и Луганска и пообещать обеспечивать безопасность республик. В ответ Киев начнет наносить удары по Донбассу, а РФ ответит ударами по ВСУ. В итоге российская армия возьмет под контроль большую часть регионов Юга и Востока.

К войне подключатся страны НАТО, которые введут санкции против России и организуют удары по РФ в киберпространстве. Россия ответит тем же, считает Марков. «Обмен ударами в киберпространстве продолжается и оказывает очень эффективное воздействие. <…> В результате вирусной активности из киберпространства постепенно переходят в оффлайн. В рамках одного нарастающего хаоса из-за того, что происходит перед применением тактического ядерного оружия. Начинается обмен ударами с тактическими ядерными угрозами», — озвучил политолог сценарий войны в своем telegram-канале.

Политолог Аббаз Галямов считает, что война России и Украины начнется с провокации последней. «Сначала „украинцы“ обстреляют ДНР, а затем уже „уставшие терпеть выходки фашистов“ россияне пойдут в атаку», — поделился мнением Галямов для радиостанции «Эхо Москвы». Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению политолога, на время войны перенесет свою резиденцию на границу с Россией. И такой шаг Зеленского можно расценивать как «считайте, что я отдал себя в заложники», заключил Галямов.

В последние дни НАТО стягивает свои войска к границам с Россией. 22 января военнослужащие Альянса от Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений в случае якобы нападения России на Украину.

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