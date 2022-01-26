Водитель автобуса обратился в полицию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус на остановке «Кунарская». Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Неизвестные стреляли по автобусу маршрута 57, прострелили окно», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал, а водитель сразу обратился в полицию.

Очевидец опубликовал фотографию, на которой видна дыра в стекле автобуса. Люди покинули салон. В группе не уточняется, из-за чего стрелял неизвестный.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там агентству сообщили, что выясняют информацию об инциденте.

Фото: «Инцидент Екатеринбург», «ВКонтакте»