26 января 2022

В Екатеринбурге обстреляли автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, пазик, автобус, общественный транспорт, маршрут104
Водитель автобуса обратился в полицию (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус на остановке «Кунарская». Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Неизвестные стреляли по автобусу маршрута 57, прострелили окно», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал, а водитель сразу обратился в полицию.

Очевидец опубликовал фотографию, на которой видна дыра в стекле автобуса. Люди покинули салон. В группе не уточняется, из-за чего стрелял неизвестный.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там агентству сообщили, что выясняют информацию об инциденте.

Фото:

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В микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге неизвестные обстреляли автобус на остановке «Кунарская». Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Неизвестные стреляли по автобусу маршрута 57, прострелили окно», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал, а водитель сразу обратился в полицию. Очевидец опубликовал фотографию, на которой видна дыра в стекле автобуса. Люди покинули салон. В группе не уточняется, из-за чего стрелял неизвестный. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там агентству сообщили, что выясняют информацию об инциденте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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