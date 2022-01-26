26 января 2022

Мишустин выделил сотни миллионов на зарплаты пермским врачам

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин распорядился о выделении средств на борьбу с COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Пермскому краю деньги на оплату труда медиков и приобретение лекарств от коронавируса. В общей сложности регион получит почти 397 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте кабмина.

«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников — востребованных специалистов. Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер — один из самых значимых», — пояснил Мишустин выделение средств на зарплаты медикам, передает сайт правительства РФ.

Прикамье на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала получит 322 млн 200 тысяч рублей. Еще 74 млн 612 тысяч региону перечислят на приобретение лекарств от коронавируса, которые бесплатно выдают пациентам, лечащимся дома.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Пермскому краю деньги на оплату труда медиков и приобретение лекарств от коронавируса. В общей сложности регион получит почти 397 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте кабмина. «Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников — востребованных специалистов. Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер — один из самых значимых», — пояснил Мишустин выделение средств на зарплаты медикам, передает сайт правительства РФ. Прикамье на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала получит 322 млн 200 тысяч рублей. Еще 74 млн 612 тысяч региону перечислят на приобретение лекарств от коронавируса, которые бесплатно выдают пациентам, лечащимся дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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