26 января 2022

Под Екатеринбургом машины встали в пробку из-за смертельного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, авария, казахстан, разбитый автомобиль, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Водитель легковушки погиб на месте (архивное фото) Фото:

На автодороге Екатеринбург—Курган в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Из-за аварии машины на подъезде к столице Свердловской области встали в пробку, сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

«На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган произошло ДТП, на место выехали сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства. Есть затруднения в движении, сотрудники работают на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, «Шкода» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой, груженной лесоматериалами. Водитель легковушки погиб, данные о пострадавших уточняются.

На трассе выстроилась пробка из машин
Фото:
Содержимое грузовика рассыпалось на дороге
Фото:
Легковушку смяло в столкновении с большегрузом
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На автодороге Екатеринбург—Курган в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Из-за аварии машины на подъезде к столице Свердловской области встали в пробку, сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган произошло ДТП, на место выехали сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства. Есть затруднения в движении, сотрудники работают на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, «Шкода» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой, груженной лесоматериалами. Водитель легковушки погиб, данные о пострадавших уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...