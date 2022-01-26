На автодороге Екатеринбург—Курган в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Из-за аварии машины на подъезде к столице Свердловской области встали в пробку, сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД.
«На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган произошло ДТП, на место выехали сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства. Есть затруднения в движении, сотрудники работают на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, «Шкода» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой, груженной лесоматериалами. Водитель легковушки погиб, данные о пострадавших уточняются.
На трассе выстроилась пробка из машин
Фото: «ВКонтакте», группа «Говорит Каменск-Уральский»
Содержимое грузовика рассыпалось на дороге
Фото: «ВКонтакте», группа «Говорит Каменск-Уральский»
Легковушку смяло в столкновении с большегрузом
Фото: «ВКонтакте», группа «Говорит Каменск-Уральский»
На автодороге Екатеринбург—Курган в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Из-за аварии машины на подъезде к столице Свердловской области встали в пробку, сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «На автодороге Екатеринбург—Шадринск—Курган произошло ДТП, на место выехали сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства. Есть затруднения в движении, сотрудники работают на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, «Шкода» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой, груженной лесоматериалами. Водитель легковушки погиб, данные о пострадавших уточняются.