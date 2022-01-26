26 января 2022
25 января 2022

В курганской школе отменили уроки из-за ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, село введенское, школа, введенка
Пожарная сигнализация сработала в школе села Введенского Фото:

В школе Кетовского района Курганской области на два дня отменили уроки. В учебном заведении из-за замыкания проводки сработала пожарная сигнализация. Об этом 27 января сообщили представители областного департамента образования и науки.

«В Введенской средней школе №2 Кетовского района сегодня в 7:20 сработала пожарная сигнализация. Причина — замыкание электропроводки. <…> В связи со сложившейся ситуацией занятия в школе отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Представители департамента отметили, что происшествие произошло до начала учебного процесса и никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС. Также в школу выехал директор департамента Андрей Кочеров. Электропроводку планируют проверить за два дня, после этого занятия возобновят.

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В школе Кетовского района Курганской области на два дня отменили уроки. В учебном заведении из-за замыкания проводки сработала пожарная сигнализация. Об этом 27 января сообщили представители областного департамента образования и науки. «В Введенской средней школе №2 Кетовского района сегодня в 7:20 сработала пожарная сигнализация. Причина — замыкание электропроводки. <…> В связи со сложившейся ситуацией занятия в школе отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Представители департамента отметили, что происшествие произошло до начала учебного процесса и никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС. Также в школу выехал директор департамента Андрей Кочеров. Электропроводку планируют проверить за два дня, после этого занятия возобновят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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