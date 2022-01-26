В курганской школе отменили уроки из-за ЧП

Пожарная сигнализация сработала в школе села Введенского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе Кетовского района Курганской области на два дня отменили уроки. В учебном заведении из-за замыкания проводки сработала пожарная сигнализация. Об этом 27 января сообщили представители областного департамента образования и науки.

«В Введенской средней школе №2 Кетовского района сегодня в 7:20 сработала пожарная сигнализация. Причина — замыкание электропроводки. <…> В связи со сложившейся ситуацией занятия в школе отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Представители департамента отметили, что происшествие произошло до начала учебного процесса и никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС. Также в школу выехал директор департамента Андрей Кочеров. Электропроводку планируют проверить за два дня, после этого занятия возобновят.