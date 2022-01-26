26 января 2022
25 января 2022

Детская вакцина от COVID начала поступать в челябинские больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
«Спутник М» можно ставить с 12 до 17 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Детская вакцина „Спутник М“ — это младший брат „Спутника V“. В ней содержится одна пятая дозировка от взрослой вакцины», — отмечают в пресс-службе минздрава.

В ведомстве заявляют, что препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен. Вакцинироваться препаратом «Спутник М» можно с 12 до 17 лет включительно.

Перед прививкой врач-педиатр должен провести обязательный осмотр пациента. В Челябинске поставить прививку «Спутник М» можно в КРК «Мегаполис». Жители Челябинска и области также смогут поставить прививку в детской поликлинике или в школе, подписав согласие на вакцинацию.

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Детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Детская вакцина „Спутник М“ — это младший брат „Спутника V“. В ней содержится одна пятая дозировка от взрослой вакцины», — отмечают в пресс-службе минздрава. В ведомстве заявляют, что препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен. Вакцинироваться препаратом «Спутник М» можно с 12 до 17 лет включительно. Перед прививкой врач-педиатр должен провести обязательный осмотр пациента. В Челябинске поставить прививку «Спутник М» можно в КРК «Мегаполис». Жители Челябинска и области также смогут поставить прививку в детской поликлинике или в школе, подписав согласие на вакцинацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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