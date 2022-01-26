Детская вакцина от COVID начала поступать в челябинские больницы

27 января 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

«Спутник М» можно ставить с 12 до 17 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Детская вакцина „Спутник М“ — это младший брат „Спутника V“. В ней содержится одна пятая дозировка от взрослой вакцины», — отмечают в пресс-службе минздрава. В ведомстве заявляют, что препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен. Вакцинироваться препаратом «Спутник М» можно с 12 до 17 лет включительно. Перед прививкой врач-педиатр должен провести обязательный осмотр пациента. В Челябинске поставить прививку «Спутник М» можно в КРК «Мегаполис». Жители Челябинска и области также смогут поставить прививку в детской поликлинике или в школе, подписав согласие на вакцинацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Детская вакцина „Спутник М“ — это младший брат „Спутника V“. В ней содержится одна пятая дозировка от взрослой вакцины», — отмечают в пресс-службе минздрава. В ведомстве заявляют, что препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен. Вакцинироваться препаратом «Спутник М» можно с 12 до 17 лет включительно. Перед прививкой врач-педиатр должен провести обязательный осмотр пациента. В Челябинске поставить прививку «Спутник М» можно в КРК «Мегаполис». Жители Челябинска и области также смогут поставить прививку в детской поликлинике или в школе, подписав согласие на вакцинацию.