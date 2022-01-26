Пермяки с признаками ОРВИ и COVID могут обращаться в специальные центры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае создано более 60 амбулаторных центров, куда жители могут обратиться в случае заболевания ОРВИ и подозрения на коронавирус. Региональный минздрав сформировал их полный список и опубликовал адреса.

«Центры размещаются в специально выделенных „красных зонах“, организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц. В них разделены потоки: пациенты „красной“ и „зеленой“ зон пересекаться не будут. Жители с симптомами заболевания, переносящие болезнь в легкой форме, смогут сами приходить в АКДЦ, чтобы получить помощь», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Обращаться в АКДЦ нужно пациентам при температуре до 38 градусов, насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли, отмечают в минздраве. Список адресов может пополняться, с актуальным всегда можно ознакомиться здесь . Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Рассчитывать на приезд «скорой» теперь могут не все пермяки — с обычными признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 пермякам советуют идти в больницу самостоятельно.

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