Транссибирская магистраль «разрезает» Ялуторовск пополам Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) началось строительства путепровода через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Развязку планируют открыть в 2023 году.

«Строительство будущего путепровода через Транссиб началось в Ялуторовске. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Возвести развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году», — написал глава региона.

По словам Моора, объект очень важен для горожан, которые вынуждены подолгу ждать у железной дороги, пока через переезд пройдут поезда. «Железная дорога „Москва—Владивосток“ делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения», — уточнил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что путепровод через Транссибирскую магистраль должны построить и в Заводоуковске. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

За Транссибом живет треть населения Ялуторовска Фото: страница Александра Моора в соцсети «ВКонтакте»

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