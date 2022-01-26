26 января 2022
25 января 2022

В Тюменской области начали строить мост через Транссиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, берегись поезда, железная дорога, поезд, жд пути, жд переход
Транссибирская магистраль «разрезает» Ялуторовск пополам Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) началось строительства путепровода через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Развязку планируют открыть в 2023 году.

«Строительство будущего путепровода через Транссиб началось в Ялуторовске. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Возвести развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году», — написал глава региона.

По словам Моора, объект очень важен для горожан, которые вынуждены подолгу ждать у железной дороги, пока через переезд пройдут поезда. «Железная дорога „Москва—Владивосток“ делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения», — уточнил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что путепровод через Транссибирскую магистраль должны построить и в Заводоуковске. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

За Транссибом живет треть населения Ялуторовска
Фото:
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В Ялуторовске (Тюменская область) началось строительства путепровода через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Развязку планируют открыть в 2023 году. «Строительство будущего путепровода через Транссиб началось в Ялуторовске. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Возвести развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году», — написал глава региона. По словам Моора, объект очень важен для горожан, которые вынуждены подолгу ждать у железной дороги, пока через переезд пройдут поезда. «Железная дорога „Москва—Владивосток“ делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения», — уточнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что путепровод через Транссибирскую магистраль должны построить и в Заводоуковске. О сроках реализации проекта пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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