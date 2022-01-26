26 января 2022

Приставы отчитались о самых дорогих иномарках, изъятых у пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест-драйв Mersedes Benz. Екатеринбург
Самым дорогим стал Mercedes-Benz стоимостью 5 млн рублей Фото:

Служба судебных приставов в Пермском крае отчиталась об арестованных за 2021 год иномарках. Самыми дорогими оказались Mercedes-Benz стоимостью 5 млн рублей и Toyota Camry за 3 млн рублей.

«Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей, — Mercedes-Benz GLS AMG 63 стоимостью 5 млн рублей и Toyota Camry стоимостью 3 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства. Иномарка, которая была продана службой дороже всех, — BMW 740d Xdriver за 3 млн рублей.

Вторым самым дорогим проданным авто стал Porsche Cayenne за 2,5 млн рублей. За 2021 год было продано 750 машин на 220 млн рублей. 74 млн из этой суммы передано взыскателям, еще 26 млн уплачены в счет погашения долга. Всего за прошедший год приставы арестовали в регионе 1300 машин, общая стоимость которых составляет более 500 млн рублей. Большинство машин — иномарки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Служба судебных приставов в Пермском крае отчиталась об арестованных за 2021 год иномарках. Самыми дорогими оказались Mercedes-Benz стоимостью 5 млн рублей и Toyota Camry за 3 млн рублей. «Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей, — Mercedes-Benz GLS AMG 63 стоимостью 5 млн рублей и Toyota Camry стоимостью 3 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства. Иномарка, которая была продана службой дороже всех, — BMW 740d Xdriver за 3 млн рублей. Вторым самым дорогим проданным авто стал Porsche Cayenne за 2,5 млн рублей. За 2021 год было продано 750 машин на 220 млн рублей. 74 млн из этой суммы передано взыскателям, еще 26 млн уплачены в счет погашения долга. Всего за прошедший год приставы арестовали в регионе 1300 машин, общая стоимость которых составляет более 500 млн рублей. Большинство машин — иномарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...