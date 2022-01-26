Раньше на участке напротив ТЦ «Мегаполис» был Чкаловский рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Лекомцев («НКС-Девелопмент»), которого причисляют к окружению опального экс-вице-мэра Екатеринбурга и бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, продал один из двух своих земельных участков напротив ТЦ «Мегаполис» у Южного автовокзала. Ранее там находился Чкаловский рынок.

Собственником участка в границах улиц 8 Марта-Щорса-Союзная-Циолковского было ООО «Эльгрупп» (связано с «НКС-Девелопмент»). Покупателем портал E1.ru называет ООО «Специализированный застройщик „Проспект Республика“» (принадлежит ООО «Проспект Групп»). Ссылаясь на данные Росреестра, издание сообщает, что с недавнего времени на этой земле можно строить многоэтажки.

Однако собеседник URA.RU, близкий к мэрии, отмечает: речи о жилье пока быть не может. «По утвержденному горадминистрацией проекту планировки этой территории там могут быть только торговые объекты», — указал собеседник.

О том, что Лекомцев ищет покупателя для земли, URA.RU рассказывало в рубрике «Инсайды» 19 ноября. По неподтвержденной информации, девелоперы не были настроены приобретать участок, несмотря на его близость к центру города и метро. Источники агентства на рынке объясняли это тем, что среди бизнесменов прошел слух, что землей у «Мегаполиса» якобы интересуется госкорпорация «ДОМ.РФ», которая отвечает за вовлечение новых земель в жилую застройку. И существовал риск, что получить выгоду от перепродажи участка не получится.

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