26 января 2022
25 января 2022

Места торговли ритуальными товарами в Кургане выставят на аукцион

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, венок, смерть, похороны, смертность населения
Торговые места расположены в микрорайонах Рябково, Глинки и Зайково Фото:

Администрация Кургана выставит на аукцион несколько площадок под установку нестационарных торговых объектов по продаже ритуальных товаров. Такие торги будут впервые проводиться в электронном формате, сообщает пресс-служба мэрии.

«На торги будут выставлены несколько площадок, на которых предпринимателям предлагается разместить торговый стенд с прилавком по продаже ритуальных товаров. Торговые места будут предоставляться в районе городских кладбищ микрорайонов Рябково, Глинки и Зайково», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Мэрия провела для предпринимателей семинар, на котором бизнесменам рассказали о порядке участия в электронных торгах и порядке заключения договора на размещение нестационарного объекта для торговли ритуальными товарами. Директор городского департамента экономического развития Александр Кондратов рассказал, что власти с 2021 года переводят аукционы по размещению всех нестационарных торговых объектов в электронный формат.

«В 2022 году мы продолжили переводить остальные объекты на торги в электронной форме. С этого года аукционы проводятся в отношении размещения торговых островков, вендинговых автоматов и торговых стендов с прилавком по продаже ритуальных товаров», — заявил Кондратов. По его словам, новая процедура торгов станет проще для предпринимателей.

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Администрация Кургана выставит на аукцион несколько площадок под установку нестационарных торговых объектов по продаже ритуальных товаров. Такие торги будут впервые проводиться в электронном формате, сообщает пресс-служба мэрии. «На торги будут выставлены несколько площадок, на которых предпринимателям предлагается разместить торговый стенд с прилавком по продаже ритуальных товаров. Торговые места будут предоставляться в районе городских кладбищ микрорайонов Рябково, Глинки и Зайково», — говорится в сообщении на сайте администрации. Мэрия провела для предпринимателей семинар, на котором бизнесменам рассказали о порядке участия в электронных торгах и порядке заключения договора на размещение нестационарного объекта для торговли ритуальными товарами. Директор городского департамента экономического развития Александр Кондратов рассказал, что власти с 2021 года переводят аукционы по размещению всех нестационарных торговых объектов в электронный формат. «В 2022 году мы продолжили переводить остальные объекты на торги в электронной форме. С этого года аукционы проводятся в отношении размещения торговых островков, вендинговых автоматов и торговых стендов с прилавком по продаже ритуальных товаров», — заявил Кондратов. По его словам, новая процедура торгов станет проще для предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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