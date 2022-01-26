Места торговли ритуальными товарами в Кургане выставят на аукцион

Администрация Кургана выставит на аукцион несколько площадок под установку нестационарных торговых объектов по продаже ритуальных товаров. Такие торги будут впервые проводиться в электронном формате, сообщает пресс-служба мэрии.
«На торги будут выставлены несколько площадок, на которых предпринимателям предлагается разместить торговый стенд с прилавком по продаже ритуальных товаров. Торговые места будут предоставляться в районе городских кладбищ микрорайонов Рябково, Глинки и Зайково», — говорится в сообщении на сайте администрации.
Мэрия провела для предпринимателей семинар, на котором бизнесменам рассказали о порядке участия в электронных торгах и порядке заключения договора на размещение нестационарного объекта для торговли ритуальными товарами. Директор городского департамента экономического развития Александр Кондратов рассказал, что власти с 2021 года переводят аукционы по размещению всех нестационарных торговых объектов в электронный формат.
«В 2022 году мы продолжили переводить остальные объекты на торги в электронной форме. С этого года аукционы проводятся в отношении размещения торговых островков, вендинговых автоматов и торговых стендов с прилавком по продаже ритуальных товаров», — заявил Кондратов. По его словам, новая процедура торгов станет проще для предпринимателей.
Администрация Кургана выставит на аукцион несколько площадок под установку нестационарных торговых объектов по продаже ритуальных товаров. Такие торги будут впервые проводиться в электронном формате, сообщает пресс-служба мэрии. «На торги будут выставлены несколько площадок, на которых предпринимателям предлагается разместить торговый стенд с прилавком по продаже ритуальных товаров. Торговые места будут предоставляться в районе городских кладбищ микрорайонов Рябково, Глинки и Зайково», — говорится в сообщении на сайте администрации. Мэрия провела для предпринимателей семинар, на котором бизнесменам рассказали о порядке участия в электронных торгах и порядке заключения договора на размещение нестационарного объекта для торговли ритуальными товарами. Директор городского департамента экономического развития Александр Кондратов рассказал, что власти с 2021 года переводят аукционы по размещению всех нестационарных торговых объектов в электронный формат. «В 2022 году мы продолжили переводить остальные объекты на торги в электронной форме. С этого года аукционы проводятся в отношении размещения торговых островков, вендинговых автоматов и торговых стендов с прилавком по продаже ритуальных товаров», — заявил Кондратов. По его словам, новая процедура торгов станет проще для предпринимателей.